Ambedkar Jayanti 2023 विरारमध्ये मोठी दुर्घटना; मिरवणुकीदरम्यान शॉक लागून दोघांचा मृत्यू, 5 गंभीर

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची 132वी जयंती देशभरात उत्साहाने साजरी केली जात आहे. आंबेडकर जयंतीनिमित्त ठिकठिकाणी जनतेकडून जल्लोष करण्यात येत आहे. महाराष्ट्रामध्येही आंबेडकर जयंतीचा उत्साह पहायला मिळत असून आंबेडकरी जनतेकडून विविध कार्यक्रमांचे आणि मिरवणुकीचे आयोजन करण्यात आहे. एकीकडे भीमसैनिकांमध्ये प्रचंड उत्साह असताना दुसरीकडे विरारमध्ये एक दुर्दैवी घटना घडली आहे. आंबेडकर जयंतीच्या मिरवणुकीदरम्यान विजेचा धक्का लागून दोन तरुणांचा मृत्यू झाला असून चार गंभीर जखमी झाले आहेत.

विरारच्या कारगिल नगर भागामध्ये गुरुवारी रात्री ही घटना घडली. रुपेश सुर्वे (वय – 30) आणि सुमित सुत (वय – 23) अशी मृत्युमुखी पडलेल्या तरुणांची नावे आहेत. आंबडेकर जयंतीच्या पूर्वसंध्येला घडलेल्या या घटनेमुळे सर्वत्र हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, विरारच्या कालगिल नगर येथील बौद्धजन पंचायत समितीतर्फे आंबेडकर जयंतीच्या पार्श्वभूमीवर मिरवणूक काढण्यात आली होती. रात्री नऊ वाजता निघालेली मिरवणूक साडे दहा वाजता संपली. मिरवणूक संपवून भीमसैनिक घरी परतत होते. त्यावेळी मिरवणुकीच्या ट्रॉलीवर सहा जण उभे होते. याच दरम्यान ट्रॉलीवरील लोखंडी रॉड जवळच्या रोहित्राला लागला आणि शॉक लागून सहा जण होरपळले. यातील रुपेश आणि सुमित यांचा जागीच मृत्यू झाला, तर चार गंभीर जखमी झाले आहेत.

Maharashtra| 2 people died and more than 5 injured due to electrocution in Virar area of Palghar district. Incident happened while they were returning after Ambedkar Jayanti rally. DCP & top officials of Virar Police present at the spot: Virar Police

