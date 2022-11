अमेरिकेच्या कोलोराडो शहरातील नाइट क्लबमध्ये अंदाधुंद गोळीबार, पाच जणांचा मृत्यू

अमेरिकेच्या कोलोराडो स्प्रिंग्ज शहरातील एका नाईट क्लबमध्ये रविवारी अंदाधुंद गोळीबार झाल्याचं वृत्त आहे. या दुर्घटनेत 5 जणांचा मृत्यू झाला आहे, तर 18 जण जखमी झाले आहेत.

न्यूयॉर्क टाइम्सच्या वृत्तानुसार, कोलोराडोच्या एलजीबीटीक्यू नाइट क्लबमध्ये रविवारी पहाटेच्या सुमाराला गोळीबार झाला. त्यात पाच जणांचा मृत्यू झाला आहे, तर 18 जण जखणी झाले आहेत. मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे. जखमींना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे.

#Breaking: Colorado Springs Police confirm five are dead and 18 injured in the Club Q shooting! pic.twitter.com/RZuP6cEaYp

— Brian Sherrod (@briansherrodtv) November 20, 2022