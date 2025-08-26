हिंदुस्थानवर उद्यापासून 50 टक्के अमेरिकन टॅरिफ, नोटिफिकेशन जारी; कुठल्या क्षेत्रांना बसणार फटका? जाणून घ्या

सामना ऑनलाईन
|

अमेरिकेने हिंदुस्थानवर आयात होणाऱ्या वस्तूंवर 50 टक्के टॅरिफ लावण्याची अधिकृत अधिसूचना जारी केली आहे. याचीअंमलबजावणी उद्या म्हणजेच 27 ऑगस्ट रोजी सकाळी 9:31 वाजता सुरू होईल. याआधी 7 ऑगस्ट रोजी 25 टक्के टॅरिफ लावण्यात आला होता, आता त्यात आणखी 25 टक्क्यांची भर पडली आहे.

अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 6 ऑगस्ट रोजी हा निर्णय जाहीर केला होता. हिंदुस्थान रशियाकडून तेल खरेदी आणि व्यापार करत असल्यामुळे टॅरिफ लावण्यात आलेचे ट्रम्प यांनी म्हटले होते. या निर्णयामुळे हिंदुस्थानच्या 48.2 अब्ज डॉलरच्या निर्यातीवर थेट फटका बसण्याची शक्यता आहे. लाखो नोकऱ्या जाण्याचा धोका असून, सरकारच्या महसूलात घट होईल आणि जीडीपी वाढीवर 0.2 ते 0.6 टक्के परिणाम होऊ शकतो.

या क्षेत्रांना बसणार फटका

अमेरिकेच्या टॅरिफचा सर्वाधिक फटका ज्वेलरी, टेक्स्टाइल, ऑटोमोटिव्ह आणि सीफूड उद्योगांना बसणार आहे. या क्षेत्रांत नफ्यात घट होईल आणि अमेरिकेतील मागणी कमी होण्याची शक्यता आहे. परिणामी उत्पादनात कपात होऊन लाखो नोकऱ्या जाण्याचा धोका आहे. तज्ज्ञांच्या मते, अमेरिकेला होणारी निर्यात 40 ते 50 टक्क्यांनी कमी होऊ शकते. मात्र आयटी, फार्मास्युटिकल्स आणि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रांना सध्या या टॅरिफचा फटका बसणार नाही. इलेक्ट्रॉनिक्सला सेक्शन 232 अंतर्गत सूट आहे, फार्मास्युटिकल्सवर 0 टक्के टॅरिफ आहे, मात्र ट्रम्प यांनी 150 ते 250 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची धमकी दिली आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

समुद्रात हिंदुस्थानची ताकद वाढली! उदयगिरी आणि हिमगिरी युद्धनौका नौदलात ताफ्यात दाखल

गौतम गंभीर दुतोंडी! माजी क्रिकेटपटूने फटकारले, IND Vs Pak सामन्यावरून भडकला

Jammu Kashmir – वैष्णोदेवी यात्रा मार्गावर दरड कोसळली, 5 जणांचा मृत्यू; 14 जखमी

सरकार 40-50 वर्षे टिकेल, अमित शहांच्या वक्तव्याचं सत्य आलं समोर; मतचोरीवरून राहुल गांधी यांचा हल्लाबोल

Himachal Pradesh – हिमाचल प्रदेशात पावासाचे थैमान; कुलू-मनालीत इमारती, दुकाने, रस्ते वाहून गेले

खराब हवामानामुळे वैष्णोदेवी यात्रा स्थगित, जम्मूमध्ये ढगफुटीमुळे अनेक रस्ते बंद

गणेशोत्सवामुळे मुंबईत आंदोलनास परवानगी नाही; हायकोर्टाने मनोज जरांगे यांना बजावली नोटीस

शांतता हवी असेल तर युद्धासाठी तयार रहा, CDS अनिल चौहान यांचे सूचक विधान

घरं वाहून गेली, गाड्या चिखल्यात रुतल्या; 4 जणांचा मृत्यू, जम्मू-काश्मीरच्या डोडामध्ये ढगफुटीनंतर हाहाकार