अमेरिकेत पुन्हा विमान दुर्घटना, उड्डाणानंतर 30 सेकंदातच कोसळले, अनेक घरांना आग; सहा जणांचा मृत्यू

अमेरिकेत पुन्हा विमान दुर्घटना घडली आहे. फिलाल्डेफिया येथील विमानतळावरून उड्डाण केल्यानंतर 30 सेकंदातच एक विमान दुर्घटनाग्रस्त झाले. शॉपिंग मॉलजवळ हे विमान कोसळले आणि आग लागली. या आगीत अनेक घरे जळाली. या आगीत होरपळून सहा जणांचा मृत्यू झाला असून अनेक जण जखमी झाले आहेत. फिलाडेल्फिया आपत्कालीन व्यवस्थापन कार्यालयाने सोशल मीडियावर अपघाताची पुष्टी केली.

JUST IN: New video of the plane crash in Philadelphia. At least 6 people killed pic.twitter.com/zrX3jZcjoO

विमानाने ईशान्य फिलाडेल्फिया विमानतळावरून उड्डाण केले. उड्डाणानंतर अवघ्या 30 सेकंदात ते कोसळले. अपघाताचे कारण अद्याप समजू शकले नाही. ही घटना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे. अपघाताच्या कारणाची सखोल चौकशी करण्यात येईल, असे पेनसिल्व्हेनियाचे गव्हर्नर जोश शापिरो यांनी सांगितले.

This guy was in a drive-thru trying to order food when the plane crashed behind him in Philadelphia pic.twitter.com/4xpOJixzh4

