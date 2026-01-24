ट्रम्प हिंदुस्थानवरील टॅरिफ हटवणार? अमेरिकेच्या ट्रेझरी सेक्रेटरींचे महत्त्वाचे संकेत

सामना ऑनलाईन
|

अमेरिकेने हिंदुस्थावर 50 टक्के टॅरिफ लादला आहे. त्याचा हिंदुस्थानवर परिणाम होत आहे. मात्र, आता अमेरिकेच्या हिंदुस्थानवरील टॅरिफबाबत अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसंट यांनी महत्त्वाचे संकेत दिले आहेत. अमेरिकेचा हा टॅरिफ ध्येय साध्य करण्यात यशस्वी झाला आहे. रशियाकडून तेल खरेदी कमी करत ती थांबवण्यात यावी, यासाठी अतिरिक्त टॅरिफ लादण्यात आला होता, अशी माहिती त्यांनी दिली आहे.

अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसंट यांनी हिंदुस्थानवर लादलेल्या २५% करबाबत एक मोठे विधान केले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की हा कर अमेरिकेसाठी यशस्वी झाला आहे. हा कर लागू झाल्यापासून हिंदुस्थानची रशियाकडून तेल खरेदीत लक्षणीय घट झाली आहे. सध्या, हा कर लागू आहे, परंतु अमेरिका तो कायमचा मानत नाही.

स्कॉट बेसंट यांनी संकेत दिले की हिंदुस्थानवर लादलेला २५% टॅरिफ भविष्यात हटवण्याचे संकेत त्यांनी दिले आहेत. ते म्हणाले, जर परिस्थिती अनुकूल असेल आणि वाटाघाटी पुढे सरकल्या तर अमेरिका हिंदुस्थानला शुल्कात सवलत देऊ शकते. तेल व्यापार आणि रशियाशी संबंधित निर्बंधांबाबत जागतिक चर्चा सुरू असताना बेसंट यांनी हे विधान केल्याने त्याला महत्त्व आले आहे.

अमेरिकेने सध्या हिंदुस्थानातून येणाऱ्या अनेक वस्तूंवर एकूण ५०% पर्यंत कर लादला आहे. त्यापैकी २५% सामान्य कर आहे. याव्यतिरिक्त, हिंदुस्थानला रशियाकडून तेल खरेदी रोखण्यासाठी दबाव म्हणून अतिरिक्त २५% दंड लादण्यात आला आहे. या दबावानंतर हिंदुस्थानने रशियन तेलाची खरेदी कमी केल्याचा अमेरिकेचा दावा आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

अमेरिकेत हिंदुस्थानी वंशाच्या व्यक्तीचा पत्नीवर गोळाबार; तीन नातेवाईकांचीही केली हत्या

26 जानेवारीपूर्वी घातपाताचा मोठा कट उधळला; 2.5 किलो आरडीएक्स, दोन पिस्तुलांसह 5 दहशतवाद्यांना अटक

“…म्हणून तीन वर्ष तारीख पे तारीख”, सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या मिंधेंसोबतच्या फोटोवर संजय राऊतांचा निशाणा

Jalna crime news – जालन्यात गावठी पिस्तुलातून गोळ्या झाडून तरुणाचा निर्घृण खून, पोलिसांनी दोन आरोपींच्या मुसक्या आवळल्या

माझे ते माझे आणि तुझे ते माझ्या बापाचे, अशी भाजपची भूमिका; संजय राऊत यांचा घणाघात

आगामी काळात शरद पवारांसह अजित पवार महाविकास आघाडीत येतील; संजय राऊत यांचे संकेत

आता माणसांच्या मताला, जगण्याला आणि विचारांना काहीही किंमत राहिलेली नाही, सर्वकाही भ्रष्ट पैशांतून तोलले जातेय; संजय राऊत यांचा संताप 

Mumbai news – अंधेरीतील रहिवासी इमारतीवर गोळीबार, बॉलीवूड अभिनेता KRK ला पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या

मेलो तरी बेहत्तर, दोन व्यापाऱ्यांचे गुलाम म्हणून जगणार नाही, शपथ घ्या! उद्धव ठाकरे यांचे महाराष्ट्राला खणखणीत आवाहन