हिंदुस्थानी महिलांना अमेरिकेत वर्णद्वेषी टीका करत मारहाण, हल्लेखोर महिलेला अटक

“मी जिथे जिथे जाते तिथे सर्वत्र हिंदुस्थानीच दिसतात, जर तुमचा हिंदुस्थान इतका महान आहे, तर तुम्ही सर्व इथे का आहात?” तुम्ही हिंदुस्थानात परत जा असे खडसावत हिंदुथानी महिलांना वर्णद्वेषी टीका करत मारहाण केल्याचा प्रकार अमेरिकेत समोर आला आहे. अमेरिकेच्या टेक्सास मध्ये एका महिलेने बुधवारी रात्री हिंदुस्थानी-अमेरिकन महिलांना शिवीगाळ करत त्यांच्यावर हल्ला केला आणि धमकावले. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या प्रकरणी एस्मेराल्डा अप्टन या महिलेला अटक करण्यात आली आहे.

सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ टेक्सासच्या प्लानो येथील सिक्स्टी वाइन्स रेस्टॉरंटच्या बाहेरील आहे. जिथे एक महिला रेस्टॉरंटच्या पार्किंगमध्ये हिंदुस्थानी महिलांना शिवीगाळ करत त्यांच्यावर वर्णद्वेषी टीका करताना दिसत आहे. या साडेपाच मिनिटांच्या व्हिडिओमध्ये ती महिला एका महिलेला मारहाण करताना तसेच घटनेचे चित्रीकरण करणाऱ्या दोन महिलांचे फोन हिसकावताना दिसत आहे. यावेळी या हल्लेखोर महिलेने हिंदुस्थानी महिलांना गोळ्या घालण्याची धमकी दिली.

A racist woman in Texas harasses a group of Indian people just for having accents.

This behavior is absolutely repulsive. pic.twitter.com/ZvX3mdQ6Wm

— Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) August 25, 2022