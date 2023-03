Mississippi Tornado अमेरिकेतील मिसिसिपी राज्याला चक्रीवादळाचा जोरदार तडाखा; 26 जणांचा मृत्यू

अमेरिकेच्या मिसिसिपी राज्याला टोरनेडो या चक्रीवादळाचा जोरदार तडाखा बसला असून यात आतापर्यंत 26 लोकांचा मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे. यात अनेक जण जखमी झाले असून काही लोक इमारतीच्या ढिगाऱ्यांखाली अडकल्याची शक्यता असल्याने मृतांचा आकडा वाढण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. चक्रीवादळाचा सिल्व्हर सिटी, रोलिंग फोर्क या शहरांसह 160 किलोमीटर पेक्षा अधिक क्षेत्राला फटका बसला असल्याचे राज्याच्या आपत्कालीन व्यवस्थापन विभागाने सांगितले.

आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, चक्रीवादळाने 100 मैलांपेक्षा जास्त अंतरावर नुकसानीचा फटका बसला आहे. या परिसरात मुसळधार पावसात गोल्फच्या चेंडूंएवढ्या मोठ्या गारा पडल्या आहेत. पश्चिम मिसिसिपीमधील 200 लोकांचे शहर असलेल्या सिल्व्हर सिटीला चक्रीवादळाचा तडाखा बसला आहे. त्यानंतर शोध आणि बचाव पथके वादळात वाचलेल्या लोकांचा शोध घेत असताना चार लोक बेपत्ता होते.

मिसिसिपीच्या रोलिंग फोर्क शहराला सर्वात जास्त फटका बसला आहे. सीएनएनने दिलेल्या वृत्तानुसार, रोलिंग फोर्क या 1,700 लोकसंख्या असलेल्या गावात शोध आणि बचाव सुरू आहे. चक्रीवादळाचा वेग इतका वेगवान होता की, यामुळे 30 हजार फुटांवर ढिगारा साचला गेला आहे. धित भागात बचाव कार्य सुरू असल्याचे मिसिसिपीचे महापौर टेट रीव्हस यांनी सांगितले.

First Light of Rolling Fork Mississippi after a Violent #Tornado last night. #mswx @SevereStudios @MyRadarWX pic.twitter.com/NG0YcI3TQn

— Jordan Hall (@JordanHallWX) March 25, 2023