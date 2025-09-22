अमेरिकेला चीनचा काटशह; जागतिक प्रतिभेला संधी देण्यासाठी ‘के व्हिसा’ ची घोषणा

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी टॅरिफ बॉम्बनंतर आता व्हिसा बॉम्ब फोडला आहे. अमेरिकेने एच-1बी व्हिसा अर्जांवर १,००,००० डॉलर्सचे वार्षिक शुल्क जाहीर केले. त्यामुळे भारतीय तंत्रज्ञान कामगार आणि आयटी सेवा कंपन्यांची चिंता वाढली आहे. या निर्णयामुळे अमेरिकेतील आयटी क्षेत्रातील अनेकांच्या नेकरीवर गदा येण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेच्या या निर्णयावर चीनने संधी साधत अमेरिकेला चांगलाच काटशह दिला आहे. चीन 1 ऑक्टोबरपासून जागतिक प्रतिभेला संधी देण्यासाठी नवीन के व्हिसाची घोषणा केली आहे.
चीनने जगभरातील तरुण आणि प्रतिभावान व्यावसायिक आणि नोकरदारांना आकर्षित करण्यासाठी एक नवीन ‘के व्हिसा’ श्रेणी सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. चीनने रविवारी जारी केलेल्या अधिकृत निवेदनात याबाबतची माहिती देण्यात आली आहे. ऑगस्टमध्ये मंजूर झालेल्या या निर्णयामुळे परदेशी लोकांच्या प्रवेश आणि निर्गमनाच्या प्रशासनावरील नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे आणि 1 ऑक्टोबर 2025 पासून ते लागू होईल. जगभरातील देश वर्क व्हिसा नियम कडक करत असताना किंवा त्यांचे पुनर्मूल्यांकन करत असताना, अत्यंत कुशल प्रतिभा आकर्षित करण्यासाठी चीनने के व्हिसा हा व्हिसा डिझाइन केला आहे.
या आठवड्याच्या सुरुवातीला, अमेरिकेने एच-१बी अर्जांवर १,००,००० डॉलर्सची वार्षिक फी जाहीर केली, ज्यामुळे भारतीय तंत्रज्ञान कामगार आणि आयटी सेवा कंपन्यांमध्ये चिंता निर्माण झाली. या पार्श्वभूमीवर, चीनच्या सुलभ व्हिसा मार्गाकडे परदेशी व्यावसायिकांना, विशेषतः दक्षिण आशियातील, जे पर्यायी स्थळे शोधत असतील, आकर्षित करण्यासाठी एक प्रतिकारक उपाय म्हणून पाहिले जात आहे.
चीनच्या न्याय मंत्रालयाच्या मते, K व्हिसा परदेशी “तरुण वैज्ञानिक आणि तांत्रिक प्रतिभांसाठी” खुला असेल ज्यांनी चीनमधील किंवा परदेशातील प्रतिष्ठित विद्यापीठे किंवा संशोधन संस्थांमधून STEM क्षेत्रात पदवी किंवा उच्च पदवी प्राप्त केली आहे. अशा संस्थांमध्ये अध्यापन किंवा संशोधनात गुंतलेल्या तरुण व्यावसायिकांना देखील हा व्हिसा उपलब्ध असेल. अर्जदारांनी चिनी अधिकाऱ्यांनी निश्चित केलेल्या पात्रता आणि आवश्यकता पूर्ण केल्या पाहिजेत आणि सहाय्यक कागदपत्रे प्रदान केली पाहिजेत. परदेशातील चिनी दूतावास आणि वाणिज्य दूतावासांद्वारे तपशीलवार कागदपत्र आवश्यकता प्रकाशित केल्या जातील, परंतु अधिकाऱ्यांनी सांगितले की त्यामध्ये शैक्षणिक पात्रतेचा पुरावा आणि व्यावसायिक किंवा संशोधन सहभागाचा पुरावा समाविष्ट असेल.
चीनच्या विद्यमान 12 सामान्य व्हिसा श्रेणींच्या तुलनेत, K व्हिसा महत्त्वपूर्ण फायदे देईल. बहुविध नोंदी, दीर्घ वैधता आणि राहण्याच्या वाढीव कालावधीच्या बाबतीत अधिक लवचिकता प्रदान करण्याची अपेक्षा आहे. बहुतेक कामाच्या व्हिसाच्या विपरीत, अर्जदारांना घरगुती नियोक्ता किंवा संस्थेकडून आमंत्रण जारी करण्याची आवश्यकता राहणार नाही, ज्यामुळे प्रक्रिया कमी प्रतिबंधित होईल. चीनमध्ये प्रवेश केल्यानंतर, के व्हिसा धारकांना उद्योजक आणि व्यावसायिक क्रियाकलापांव्यतिरिक्त शिक्षण, संस्कृती आणि विज्ञान आणि तंत्रज्ञानातील शैक्षणिक देवाणघेवाणीत भाग घेण्याची परवानगी दिली जाईल. विशिष्ट वय, शैक्षणिक पार्श्वभूमी आणि कामाच्या अनुभवाच्या आवश्यकतांनुसार, के व्हिसासाठी अर्ज करण्यासाठी घरगुती नियोक्ता किंवा संस्थेकडून आमंत्रण जारी करण्याची आवश्यकता नाही आणि अर्ज प्रक्रिया देखील अधिक सुव्यवस्थित केली जाईल, असे निवेदनात म्हटले आहे.
अमेरिकेने एच-1बी व्हिसा अर्जदारांवर १००,००० अमेरिकन डॉलर्स शुल्क लादल्यानंतर अमेरिकेच्या एच-१बी नियमांबद्दल अनिश्चितता निर्माण होत असताना, अनेक दक्षिण आशियाई व्यावसायिक – विशेषतः भारतीय – अमेरिकेतील त्यांच्या करिअरच्या संधींचा पुनर्विचार करत आहेत. त्या पार्शवभूमीवर चीनचा निर्णय कुशल कामगारांसाठी एक नवीन मार्ग उघडू शकतो जे प्रतिबंधात्मक खर्च किंवा लांब प्रक्रियेशिवाय परदेशात संधी शोधत आहेत. तसेच या निर्णयाने चीनने अमेरिकेला काटशह दिला आहे.