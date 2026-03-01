द्वेषाची आग आंधळं बनवेल, इराणमधील परिस्थितीवर प्रियंका गांधी यांचं वक्तव्य

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

इराण आणि इस्रायल यांच्यात सुरू असलेल्या भीषण संघर्षामुळे जागतिक स्तरावर चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांच्या निधनानंतर अमेरिका आणि इस्रायलकडून होणाऱ्या सातत्याच्या हल्ल्यांवर काँग्रेस खासदार प्रियंका गांधी यांनी तीव्र शब्दांत आपली प्रतिक्रिया नोंदवली आहे. द्वेषाची आग जगाला आंधळं बनवेल, अशा शब्दांत त्यांनी या हिंसेचा निषेध केला आहे.

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘X’ वर पोस्ट करत प्रियंका गांधी यांनी जागतिक शांततेचे आवाहन केले. त्यांनी म्हटले की, “एका सार्वभौम राष्ट्राच्या नेतृत्वाची लक्ष्य करून केलेली हत्या आणि निष्पाप नागरिकांचा नाहक बळी जाणे, हे अत्यंत खेदजनक आणि निषेधार्ह आहे. यामागे कोणतेही राजकीय कारण दिले जात असले, तरी मानवी मूल्यांच्या दृष्टीने हे अमानवीय आहे.”

त्यांनी महात्मा गांधींच्या विचारांची आठवण करून देत स्पष्ट केले की, सूड घेण्याच्या या आगीत कोणाचेही हित नाही. “जगाला आज युद्धाची नाही, तर शांततेची गरज आहे. जे नेते युद्धाचे निर्णय घेत आहेत, त्यांनी हे समजून घेतले पाहिजे की द्वेषाची ही आग केवळ विनाशाला आमंत्रण देईल,” असेही त्या म्हणाल्या आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

खामेनेईंचा मृत्यू ही निर्घृण हत्या, रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांच्याकडून अमेरिकेचा निषेध

Israel Iran War – युद्धाचा हिंदुस्थानलाही बसणार फटका; तेल, नैसर्गिक वायूंच्या किमती वाढणार, अर्थव्यवस्थेवर ताण येणार

उमरासाठी गेलेले महाराष्ट्रातील हजारो मुस्लिम बांधव सौदीत अडकल्याची भीती; अल्पसंख्यांक आयोगाकडून मदतीसाठी हालचाली सुरू

इराण-इस्रायल युद्धाचा हिंदुस्थानी तांदूळ निर्यातीला मोठा फटका; शिपमेंट अडकली, कोट्यवधींचे पेमेंट रखडण्याची भीती

Iran–Israel war : पुण्यातील ८४ विद्यार्थी दुबईत अडकले, पालकांमध्ये चिंतेचे वातावरण

हिंदुस्थान युद्धाच्या बाजूने की शांततेच्या? सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी – अखिलेश यादव

ओमान किनाऱ्याजवळ तेलवाहू जहाजावर हल्ला, 15 हिंदुस्थानी नागरिकांची सुटका

९ कोटींचे कर्ज प्रकरण ही केवळ इगोची लढाई; चेक बाऊन्स प्रकरणी राजपाल यादव काय म्हणाला?

पंतप्रधान मोदी यांच्या परराष्ट्र धोरणामुळे देशाला मोठी किंमत मोजावी लागत आहे, काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांची टीका