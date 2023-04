अमित शाह गृहमंत्री बनण्याच्या लायकीचे नाहीत, सुब्रमण्यम स्वामींची टीका

आपले विचार स्पष्टपणे मांडणाऱ्या भाजपच्या सुब्रमण्यम स्वामी यांनी आता केंद्रीय गृहमंत्र्यांवर टीका केली आहे. एक लेख शेअर करत स्वामी यांनी ही टीका केली आहे. या लेखामध्ये अमित शाह यांच्या विधानाचा उल्लेख करण्यात आला होता. ‘या देशाच्या एक इंच भूमीवरही कोणी अतिक्रमण करू शकत नाही’ असं अमित शाह यांनी म्हटले होते. हा म्हणजे अमित शाह यांचा एकतर खोटारडेपणा आहे किंवा मोठे अज्ञान आहे असे स्वामी यांनी म्हटले आहे.

Today’s The Hindu headlines Amit Shah stating “Indian Borders are safe; can’t be violated”. This is a blatant lie or his Himalayan ignorance. Either way he does not deserve to be Home Minister. Or better he work on the illegal dual citizenship of Bambino

