Pahalgam Terror Attack – पीडित कुटुंबीयांचा आक्रोश, अमित शहांसमोर महिलांनी टाहो फोडला

पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यात 26 पर्यटकांचा मृत्यू झाला. या हल्ल्याच्या घटनेने संपूर्ण देश हादरला आहे. पीडित कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. पीडितांचा आक्रोश हा मन हेलावणारा आणि हृदय पिळवटून टाकणारा आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी पीडित कुटुंबीयांचे सांत्वन करण्याचा प्रयत्न केला. पण यावेळी पीडितांनी, महिलांनी अमित शहांसमोर टाहो फोडला, आक्रोश केला.

#WATCH | Srinagar | Union Home Minister Amit Shah and J&K LG Manoj Sinha meet the families of Pahalgam terror attack victims pic.twitter.com/vJ73eeRyVC

— ANI (@ANI) April 23, 2025