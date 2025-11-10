दिल्लीतील स्फोटाच्या दुर्घटनेनंतर अमित शहा यांची प्रतिक्रिया, म्हणाले की…

नवी दिल्लीतील लाल किल्ल्याजवळ एका कारमध्ये मोठा स्फोट झाला. स्फोटात 10 जणांचा मृत्यू झाला असून 24 जण जखमी झाले आहेत. लाल किल्ला मेट्रो स्टेशनजवळ सोमवारी सायंकाळी 6 वाजून 55 मिनिटांनी हा स्फोट झाला. स्फोटानंतर तपास यंत्रणांनी तातडीने तपासाला सुरुवात केली असून हा दहशतवादी हल्ल्याचा कट असल्याची शक्यता वर्तवली आहे. या घटनेबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
अमित शहा म्हणाले की, ‘NSG आणि NIA पथकांनी एफएसएलसह आता सखोल तपास सुरू केला आहे. जवळील सर्व सीसीटीव्ही कॅमेरे तपासण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मी दिल्ली सीपी आणि विशेष शाखेच्या प्रभारींशीही बोललो आहे. दिल्ली सीपी आणि विशेष शाखेचे प्रभारी घटनास्थळी हजर आहेत. आम्ही सर्व शक्यतांचा शोध घेत आहोत आणि सर्व शक्यता विचारात घेऊन सखोल चौकशी करू. या घटनेची त्वरित चौकशी केली जाईल आणि त्यानंतर आम्ही निकाल जनतेसमोर सादर करू, असे त्यांनी सांगितले आहे.
दिल्लीतील लाल किल्ला परिसरात झालेल्या स्फोट दुर्घटनेची बातमी अत्यंत भीषण आणि धक्कादायक आहे. या दुर्घटनेत प्राण गमावलेल्या नागरिकांना भावपूर्ण श्रद्धांजली! तसेच जखमींना लवकरात लवकर उपचार मिळून, ते बरे व्हावेत हिच प्रार्थना! असे त्यांनी म्हटले आहे. या दुर्घटनेतील जखमींना लवकरता लवकर बरे वाटावे, असे शिवसेनेच्या एक्सवर पोस्ट करत घटनेबाबत शोक व्यक्त करण्यात आला आहे.
या घटनेनंतर मुंबई, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाबला अलर्टचा इशार देण्यात आला आहे. तसेच पोलिसांनी आणु सुरक्षा यंत्रणांना सतर्क राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी घटनेची माहिती घेतली आहे. तसेच अमित शहा यांनी रुग्णालयात जाऊन जखमींची विचारपूस केली.