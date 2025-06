Air India Plane Crash – विमानात सव्वा लाख लीटर इंधन होते त्यामुळे… अमित शहा यांनी दिली माहिती

देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी अहमदाबादमधील विमान दुर्घटनेच्या घटनास्थळाला भेट दिली. त्यानंतर ते या दुर्घटनेतून बचावलेल्या एकमेव प्रवाशाची तसेच हॉस्टेलमधील जखमी विद्यार्थ्यांची त्यांनी भेट घेतली. या दुर्घटनेतील मृतांचा आकडा अद्याप जाहीर झालेला नाही. त्यावर बोलताना अमित शहा यांनी मृतांचा आकडा हा डीएनए चाचणीनंतरच जाहीर करणार असल्याचे सांगितले.

Ahmedabad, Gujarat: Union Home Minister Amit Shah says, “The entire nation is in shock due to this incident, and the whole country stands united with full sympathy for the families of those affected by this unfortunate tragedy…The Hon’ble Prime Minister also called right away.… pic.twitter.com/ISWx8yUo97

— IANS (@ians_india) June 12, 2025