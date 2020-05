लॉकडाऊनमध्य़े अडकलेला अमिताभ बच्चन यांचा चित्रपट अॅमेझॉनवर होणार प्रदर्शित, रिलीज डेट जाहीर

View this post on Instagram

Advance mein aapko book kar rahe hai! Gulabo Sitabo premieres this June 12 only on @primevideoin aa jaana fir, first day, first stream karne ☺️ #GiboSiboOnPrime #WorldPremiereOnPrime @amitabhbachchan @shoojitsircar @ronnie.lahiri #SheelKumar @juhic3 @filmsrisingsun @kinoworksllp