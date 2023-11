रश्मिका मंदानाचा मॉर्फ व्हिडीओ पाहून बिग बी संतापले, पोस्ट शेअर करत म्हणाले…

महानायक अमिताभ बच्चन यांची एक पोस्ट सध्या चर्चेचा विषय बनली आहे. दाक्षिणात्य अभिनेत्री रश्मिका मंदानाचा मॉर्फ व्हिडीओ पाहून बिग बी अमिताभ बच्चन यांनी सोशल मीडियावर नाराजी व्यक्त करत कायदेशीर कारवाई करण्याबाबत बोलले आहेत. अमिताभ बच्चन यांनी रश्मिकाच्या समर्थनार्थ उभे राहत कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

अभिनेत्री रश्मिका मंदाना हिचा गेल्या काही दिवसापासून एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या व्हिडीओत रश्मीका काळ्या रंगाच्या टाईट जीमवेअर घालून लिफ्टच्या आत येते. रश्मीकाचा हा व्हिडीओ पाहून तिचे चाहते प्रचंड नाराज झाले आहेत. मात्र आता या व्हिडीओमागील सत्य समोर आले आहे. हा व्हिडीओ मॉर्फ असून तो व्हायरल झाल्याने अमिताभ बच्चन यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

मॉर्फ व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर अमिताभ बच्चन यांनी सोशल मीडियावर आपला संताप व्यक्त केला आहे. बिग बी यांनी 5 नोव्हेंबर ला ब्लॉगिंग साइट एक्स वर मॉर्फ व्हिडीओ शेअर करत लिहीले की, हो, ही कायद्याच्या दृष्टीने महत्वाची केस आहे. याचसोबत बिग बी यांनी व्हिडीओमागील सत्य दाखवले आहे.

yes this is a strong case for legal https://t.co/wHJl7PSYPN

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) November 5, 2023