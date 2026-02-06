Amravati Corporation – भाजपच्या महापौरांना AIMIM च्या नगरसेविकेचा पाठिंबा, पक्षातून हकालपट्टी

अमरावती महानगरपालिकेच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीत आज एक अत्यंत धक्कादायक आणि अनपेक्षित राजकीय घडामोड पाहायला मिळाली. भाजपचे कट्टर विरोधी मानल्या जाणाऱ्या AIMIM च्या नगरसेविकेने थेट भाजप उमेदवाराला पाठिंबा दिल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. या सर्व प्रकारानंतर AIMIM ने संबंधित नगरसेविकेवर कडक कारवाई करत त्यांची पक्षातून हकालपट्टी केली आहे.

नेमके काय घडले?

अमरावती महापौरपदाच्या निवडणुकीत भाजपचे श्रीचंद तेजवानी रिंगणात होते. मतदानाच्या ऐनवेळी AIMIM च्या नगरसेविका मीरा कांबळे यांनी भाजपच्या बाजूने मतदान केले. त्यांच्या या अनपेक्षित पाठिंब्यामुळे श्रीचंद तेजवानी यांचा विजय सुकर झाला आणि ते अमरावतीचे नवीन महापौर म्हणून निवडून आले.

भाजपसारख्या विचारधारेच्या पक्षाला पाठिंबा देणे हे पक्षाच्या शिस्तीचे आणि धोरणांचे उल्लंघन असल्याचे सांगत, AIMIM हायकमांडने मीरा कांबळे यांची पक्षातून हकालपट्टी केली आहे. “हा निर्णय पक्षाच्या विचारधारेच्या विरोधात होता,” असे स्पष्टीकरण पक्षाकडून देण्यात आले आहे.

सत्तेचे नवे समीकरण आणि महायुतीचा विजय

या विजयासोबतच अमरावती महानगरपालिकेत आता महायुतीची सत्ता प्रस्थापित झाली आहे. यात भाजप, शिवसेना (शिंदे गट), राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) आणि युवा स्वाभिमान पार्टी यांचा समावेश आहे.
​महापौर: श्रीचंद तेजवानी (भाजप) – पहिल्या १.५ वर्षांसाठी.
पुढील महापौर: आशिष अतकरे (भाजप) – त्यानंतरच्या १.५ वर्षांसाठी.
उपमहापौर: सचिन भेंडे (युवा स्वाभिमान पार्टी) – पूर्ण कालावधीसाठी.

विजयानंतरही भाजपमध्ये अंतर्गत कलह?

एकीकडे महायुतीने सत्ता काबीज केली असली, तरी भाजपमधील अंतर्गत गटबाजी चव्हाट्यावर आली आहे. निवडणुकीत पराभूत झालेल्या काही भाजप उमेदवारांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून खळबळजनक मागणी केली आहे. स्थानिक खासदार नवनीत राणा यांनी निवडणुकीदरम्यान पक्षाच्या अधिकृत उमेदवारांविरुद्ध प्रचार केल्याचा आरोप पराभूत उमेदवारांनी केला आहे. यामुळे पक्षाचे नुकसान झाल्याचे सांगत, राणा यांना पक्षातून बाहेर काढण्याची मागणी या पत्राद्वारे करण्यात आली आहे. या सर्व घडामोडींमुळे अमरावतीचे राजकारण आगामी काळात अधिक तापण्याची शक्यता आहे.

