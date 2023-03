Amritpal Singh ‘…तर आत्मसमर्पण केले असते’, व्हिडीओ जारी करत अमृतपाल सिंगचे थेट पोलिसांना आव्हान

खलिस्तान समर्थक आणि ‘वारिस दे पंजाब’चा प्रमुख अमृतपाल सिंग याला पकडण्यासाठी पंजाब पोलिसांची शोधमोहीम सुरू आहे. अद्याप त्याला अटक करण्यात आलेली नाही. पोलिसांची अमृतपाल सिंग याच्या विरोधात छापेमारी सुरू असतानाच आता त्याने एक व्हिडीओ जारी करत थेट पोलिसांना आव्हान दिले आहे. तसेच हिंदुस्थान आणि देशभरातील शीख समुदायाला अन्यायाविरोधात लढण्याचे आव्हान त्याने केले आहे.

दरम्यान, हा व्हिडीओ समोर येताच पंजाब पोलीस अधिक सक्रीय झाली असून अमृतापल सिंग लपून बसला असावा अशी शक्यता असणाऱ्या संबंधित ठिकाणांवर छापेमारी सुरू आहे. अमृतपाल सिंग याचा हा व्हिडीओ विदेशातून अपलोड करण्यात आला असून हा व्हिडीओ दोन दिवसांपूर्वीचा असल्याचे सांगितले जात आहे. ज्या हँडलने हा व्हिडीओ पाठवला ते ब्रिटनचे आहे. हा व्हिडीओ प्रसिद्ध होताच सरकारने सदर युट्यूब चॅनेलवर बंदी घातली आहे.

खलिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंग हा गेल्या 12 दिवसांपासून फरार आहे. पंजाब पोलीस त्याचा शोध घेत असले तरी त्यांना अद्याप यात यश आलेले नाही. यादरम्यान बुधवारी त्याने पोलिसांना आव्हान देत एक व्हिडीओ जारी केल्याने खळबळ उडाली.

सरकार लोकांवर, महिला आणि लहान मुलांवर अत्याचार करत असून अकाल तख्तचे जथेदार यांच्या 24 तासांच्या आवाहनाचेही सरकारने पालन केले नाही, असे म्हणत अमृतपाल सिंग याने शीख समुदायाला एकत्र येण्याचे आवाहन केले. या दरम्यान त्याने बाजेके नावाच्या एका सहकाऱ्याचाही उल्लेख केला. बाजेके हा एक सामान्य शीख आहे. त्याच्यावरही एनएसए अंतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे. अन्य सहकाऱ्यांना आसामला पाठवण्यात आल्याचे तो म्हणाला.

#BREAKING: Khalistani Radical Amritpal Singh releases a new video from hiding in Punjab. Requests Jathedar of Akal Takht to call Sarbad Khalsa (congregation of Sikhs) to discuss issues to save Punjab. Dares Punjab CM Bhagwant Mann and Punjab Police.

pic.twitter.com/vhcDN1lBaE

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) March 29, 2023