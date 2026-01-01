विमान उड्डाणापूर्वी एअर इंडियाच्या पायलटने केले मद्यप्राशन, जाणून घ्या नेमकं काय घडलं?

कॅनडातील व्हँकुव्हर विमानतळावर मद्यधुंद अवस्थेत एअर इंडियाच्या वैमानिकाला ताब्यात घेण्यात आले. २३ डिसेंबर २०२५ रोजी व्हँकुव्हर आणि दिल्ली (व्हिएन्ना मार्गे) दरम्यान उड्डाण करणाऱ्या एअर इंडियाच्या पायलटने मद्यप्राशन केले होते. मद्याचा वास आल्याने त्याला ताब्यात घेण्यात आले. वृत्तानुसार, व्हँकूवरमधील ड्युटी-फ्री स्टोअरमधील एका कर्मचाऱ्याने पायलटला दारू पिताना पाहिले. कर्मचाऱ्याने ताबडतोब कॅनेडियन अधिकाऱ्यांना पायलटची तक्रार केली. उड्डाणापूर्वी, कॅनेडियन विमानतळावरील अधिकाऱ्यांना पायलटच्या वर्तनाबद्दल संशय निर्माण झाला, यामुळे त्याला पुढील चौकशीसाठी वेगळे करण्यात आले.
एअर इंडियाने या प्रकरणात कठोर पाऊल उचलले आहे. या पायलटला काही दिवसांनी दिल्लीला आणण्यात आले आणि त्याची चौकशी केली जात आहे. नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाला (डीजीसीए) या घटनेची माहिती देण्यात आली आहे. जे या प्रकरणाची सखोल चौकशी करत आहेत. एअर इंडियाच्या सूत्रांनुसार, ते या प्रकरणात कॅनेडियन अधिकाऱ्यांना पूर्ण सहकार्य करत आहेत. चौकशी होईपर्यंत संबंधित पायलटला उड्डाण ड्युटीवरून काढून टाकण्यात आले आहे.
सूत्रांचे म्हणणे आहे की, पायलटने विमानतळावर अनवधानाने दारू प्यायली आणि ड्युटी-फ्री शॉपच्या कर्मचाऱ्याने त्याला पाहिले. इतरांचे म्हणणे आहे की बाटली खरेदी करताना त्याला दारूचा वास आला. नेमके काय घडले हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. कर्मचाऱ्याने घटनेची माहिती कॅनेडियन अधिकाऱ्यांना दिली, ज्यांनी सीसीटीव्ही फुटेज वापरून पायलटच्या नियोजित उड्डाणाचे वेळापत्रक निश्चित केले. त्यांना एअर इंडियाच्या विमानापर्यंत त्याचा माग काढण्यात यश आले.