हा गरीब, मागासवर्गीय आणि दलितांच्या हक्कांवर हल्ला आहे, मनरेगाचे नाव बदलण्यावरून मल्लिकार्जुन खरगे यांची टीका

मनरेगाचे नाव बदलण्याला काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्ष विरोध करत आहेत. गुरुवारी विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी आपला विरोध व्यक्त करण्यासाठी संसदेवर मोर्चा काढला. या योजनेचे नाव बदलणाऱ्या महात्मा गांधींशी भाजपला काय अडचण आहे, असा प्रश्न विरोधकांनी उपस्थित केला.

यातच माध्यमांशी बोलताना काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले, “हे फक्त नाव बदलण्याबद्दल नाही. मनरेगा हा अधिकारांबद्दल आहे. आम्ही दिलेला कामाचा अधिकार हिरावून घेतला जात आहे. हा विशेषतः गरीब, मागासवर्गीय आणि दलितांच्या हक्कांवर हल्ला आहे. भाजप सरकारने हे करू नये.”

यावेळी भाजपवर निशाणा साधताना काँग्रेस खासदार दिग्विजय सिंह म्हणाले, “ते मुळात गांधींच्या विचारसरणीच्या विरोधात आहेत. भाजप गांधींचा इतका द्वेष का करते, हे मला समजत नाही. नाव बदलण्याची गरज का आहे? भाजप फक्त औपचारिकतेसाठी काम करत आहे. हे लोक ज्या पद्धतीने काम करत आहेत ते देशासाठी योग्य नाही.”

