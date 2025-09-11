स्वतंत्र, शिक्षित महिलेचे विवाहित पुरुषाशी संबंध म्हणजे शोषण नव्हे! दिल्ली हायकोर्टाने महिलेची याचिका फेटाळली

सामना ऑनलाईन
|

जेव्हा एखादी सुशिक्षित आणि स्वतंत्र महिला तिच्या जोडीदाराच्या विवाहित स्थितीची माहिती असूनही त्याच्याशी प्रेमसंबंधात राहते, तेव्हा तिला कायद्याने दिशाभूल केलेली किंवा शोषित म्हटले जाऊ शकत नाही, अशी टिप्पणी दिल्ली हायकोर्टाने केली.

एका पुरुषाविरुद्ध बलात्काराचा खटला फेटाळताना न्यायमूर्ती स्वर्णकांत शर्मा म्हणाले, जर दोन प्रौढांमधील संमतीने झालेला संबंधनंतर तुटला तर तो बलात्काराचा गुन्हा ठरू शकत नाही. हे न्यायाच्या संवैधानिक भावनेच्या आणि लैंगिक गुन्हे कायद्याच्या उद्देशाच्या विरुद्ध असेल. न्यायमूर्ती शर्मा म्हणाले, हे स्पष्ट आहे की दोघांमधील संबंध लग्नाच्या खोटय़ा आश्वासनामुळे नव्हते तर संमतीने होते. त्यामुळे लैंगिक छळ आणि फसवणुकीचा अर्ज फेटाळण्यात येत आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

ऋतूनुसार पिण्याच्या पाण्याचे भांडे बदला, जाणून घ्या कोणत्या ऋतूमध्ये आरोग्यासाठी काय फायदेशीर ठरेल

चंद्रपूर शहरातील जटपुरा गेटजवळ दुर्घटना; 100 वर्ष जुन्या इमारतीचा भाग कोसळून एक महिला गंभीर जखमी

बिहारमध्ये RJD नेत्याची निर्घृण हत्या; हॉटेलमध्ये घुसून घातल्या गोळ्या, विधानसभा निवडणूक लढण्याची सुरू होती तयारी

हिंदुस्थानवर 100 टक्के टॅरिफ लावा! ट्रम्प यांचा युरोपियन संघावर दबाव

शेजाऱ्यांसोबत भांडण जीवन संपवण्याचे कारण ठरू शकत नाही! – सुप्रीम कोर्ट

लाच घेताना दोन महिला कर्मचाऱ्यांना रंगेहाथ पकडले

डोंबिवलीच्या मोठागावमधील वाळूमाफियांना दणका; खाडीतील बार्ज, सक्शन पंपाचे कटरने तुकडे

आयटीची नोकरी सोडून दिग्दर्शक बनली; पदार्पणात पुरस्कार, अनुपर्णा रॉयने गाजवला व्हेनिस चित्रपट महोत्सव

रायगडात साखर चौथ गणपती विराजमान, 928 बाप्पांची प्रतिष्ठापना