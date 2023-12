Breaking News: लोकसभेच्या सभागृहात अज्ञातांनी घेतली उडी; गोंधळानंतर कामकाज तहकूब

लोकसभेच्या अभ्यागत गॅलरीतून एका अज्ञात व्यक्तीनं उडी मारल्यानंतर सभागृहात एकच गोंधळ उडाला. यानंतर तातडीनं सभागृह तहकूब करण्यात आलं.

संसदेत प्रश्नोत्तराचा तास सुरू होता. सगळं कामकाज सुरळीत सुरू होता. मात्र अचानक दोघांनी प्रेक्षक गॅलरीतून उडी मारली. त्यानंतर एकाच्या बुटातून पिवळा धूर निघायला लागला. खासदारांनी त्यांना पकडलं आणि सुरक्षा रक्षकांच्या हाती दिलं.

तर त्याच वेळी संसदेच्या बाहेरच्या प्रांगणात दोघांनी स्मोक कँडल जाळल्या. ज्यातून देखील पिवळा धूर आला. त्यांनी घोषणाबाजी केली. तानाशाही बंद करा अशा घोषणा देण्यात आल्याचं प्रत्यक्ष दर्शींनी सांगितलं. दोघांमध्ये एक महिला होती. तर तरुणाचं नाव अमोल शिंदे असं असल्याचं सांगण्यात येत आहे. तो लातूरमधील असल्याचंही बोललं जात आहे.

ही एक भयंकर घटना असून दोघांनी अचानक प्रेक्षकांच्या गॅलरीतून उडी मारली. त्या पैकी एक अध्यक्षांच्या दिशेनं पुढे येऊ लागला. त्यांचा हेतू काय होता समजलं नाही, कुणाला काही कळालं नाही. अचानक त्या अज्ञातांच्या बुटातून पिवळ्या रंगाचा धूर येऊ लागला. सगळे तणावात होते. त्यानंतर सगळे बाहेर निघाले. खासदारांनीच त्यांना पकडून सुरक्षा रक्षकांच्या हातात दिलं, अशी माहिती तृणमूल काँग्रेसचे खासदार सुदीप बंडोपाध्याय यांनी दिली.

आजच्याच दिवशी 2001 मध्ये संसदेवर हल्ला झाला होता. त्या हल्ल्यातील शहिदांना सकाळी श्रद्धांजली वाहण्यात आली आणि आता त्याच दिवशी सुरक्षेत एवढी मोठी चूक बघायला मिळाली. हे भयंकर आहे, असंही ते म्हणाले.

#WATCH | An unidentified man jumps from the visitor’s gallery of Lok Sabha after which there was a slight commotion and the House was adjourned. pic.twitter.com/Fas1LQyaO4

#WATCH | Security breach at Lok Sabha | Samajwadi Party (SP) MP Dimple Yadav says, “All those who come here – be it visitors or reporters – they don’t carry tags. So, I think the government should pay attention to this. I think this is complete security lapse. Anything could have… pic.twitter.com/u5Q8ORxT3w

— ANI (@ANI) December 13, 2023