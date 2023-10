शीतल देवीच्या यशाने आनंद महिंद्राही भारावले, दिली अनोखी भेट

दोन्ही हात नसताना तिरंदाज शीतल देवीने हिंदुस्थानच्या शिरपेचात मानाचा तुरा खोवलाय. शीतल देवीने चीनमधील हँगझोऊ येथे खेळल्या जाणाऱ्या आशियाई पॅरा गेम्स 2023 मध्ये सुवर्णपदक आणि रौप्यपदक जिंकले आहे. या यशाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शीतल देवी यांचे अभिनंदन केले आहे. तसेच जगभरातून तिच्यावर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे. आता तिरंदाज शीतल देवीचे यश पाहून उद्योगपती आनंद महिंद्राही भारावले आणि तिच्यासाठी अनोखे भेटीची घोषणा केली आहे.

शीतल देवीचे देदिप्यमान यश पाहून आनंद महिंद्रा यांनी तिला अनोखी भेट म्हणून गाडी देऊ केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, शीतल तिच्या आवडीनुसार कोणत्याही कारची निवड करु शकते, तसेच त्यांच्यामते कार कस्टमाइज करु शकते.आनंद महिंद्रा यांनी तिरंदाज शीतल देवीचा एक व्हिडीओ शेअर करत सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर लिहीले की, मी आता माझ्या आयुष्यात कोणत्या लहान सहान गोष्टींचा तक्रार करणार नाही, शीतल तू आमच्यासाठी एक आदर्श घालून दिला आहे. कृपया आमच्या गाड्यांमधील कोणतीही कार निवडा ती कार आम्ही तुम्हाला बक्षीस देऊ आणि तुमच्या वापरासाठी बनवू.

आनंद महिंद्रा यांनी शेअर केलेली पोस्टला बरेच व्ह्यूज मिळाले आहेत. खूप पसंत केली जात आहे. आतापर्यंत 2.3 दशलक्ष लोकांनी या पोस्टला व्ह्यूज मिळाले आहेत आणि 67 हजारांहून अधिक लोकांनी या पोस्टला लाईक केले आहे. ही पोस्ट पाहणाऱ्या एका यूजरने लिहिले की, ‘हो सर, हे आपल्या सर्वांसाठी खरोखर प्रेरणादायी आहे. शीतलचे धाडस आणि कर्तृत्व अप्रतिम आहे. दुसर्‍या युजरने लिहिले, ‘यासाठी खूप खूप धन्यवाद @AnandMahindra जी. जेव्हा आम्ही तिला पहिल्यांदा बेंगळुरूला घेऊन गेलो तेव्हा शीतलने तिचा पाय माझ्या पार्क केलेल्या कारच्या स्टीयरिंग व्हीलवर ठेवला आणि म्हणाली, एक दिवस मीही गाडी चालवेल. अन्य एका यूजरने लिहिले की, ‘त्याची ताकदवान आणि प्रेरणादायी कथा पाहून मी अक्षरशः रडलो.’

I will never,EVER again complain about petty problems in my life. #SheetalDevi you are a teacher to us all. Please pick any car from our range & we will award it to you & customise it for your use. pic.twitter.com/JU6DOR5iqs

— anand mahindra (@anandmahindra) October 28, 2023