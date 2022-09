माझी पाठ खाजवा! आनंद महिंद्रांनी शेअर केला मजेशीर व्हिडीओ

उद्योजक आनंद महिंद्रा हे नेहमी वेगवेगळे ट्विट्स करत असतात. कधी कधी त्यांचे ट्विट्स मजेशीर तर कधी कधी प्रेरणादायी असतात. सामान्यांकडून प्रेरणा घेणं, त्यांचं कौतुक करणं हे आनंद महिंद्रा आवर्जून करत असतात.

पण, आता त्यांनी एक मजेशीर व्हिडीओ शेअर केला आहे. या व्हिडीओत एक लीमर आणि दोन मुलं दिसत आहेत. लीमर हा मादगास्करमध्ये आढळणारा वानर कुळातला एक दुर्मीळ प्राणी आहे. या व्हिडीओत ही दोन मुलं लीमरसोबत खेळताना दिसत आहेत.

लीमर त्यांना त्याची पाठ खाजवून देण्याचा इशारा करतो. त्यानंतर ही दोन्ही मुलं त्याची इच्छा पूर्ण करत त्याची पाठ खाजवून देतात, असं या व्हिडीओत दिसत आहे. हा व्हिडीओ शेअर करत असताना त्यांनी एक मजेदार कॅप्शनही दिली आहे.

कुणीतरी या लीमरला ती जुनी म्हण सांगा, तू माझी पाठ खाजव आणि मी तुझी पाठ खाजवेन. कारण, हा लीमर बहुतेक या म्हणीचा अर्धा भाग विसरला आहे, असं ते म्हणाले आहेत. या ट्वीटवर नेटकऱ्यांनी अशाच मजेशीर प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.

Someone must have told this lemur about the old principle of ‘you scratch my back and I’ll scratch yours.’ The Lemur conveniently seems to have forgotten the second part… #friday pic.twitter.com/vGB5qZKxy2

— anand mahindra (@anandmahindra) September 15, 2022