अंटार्टिकेच्या बर्फावर हिंदुस्थानी कलाकृती, आनंद महिंद्रांनी शेअर केलेला व्हिडीओ चर्चेत

आनंद महिंद्रा सोशल मीडियावर प्रचंड सक्रिय असतात. वेगवेगळे प्रेरणादायी व्हिडीओ ते कायम शेअर करत असतात. त्यांनी शेअर केलेला एक व्हिडीओ चर्चेत आला आहे. अंटार्टिकेच्या बर्फावर हिंदुस्थानी कलाकृती साकारताना एका समूहाचा व्हिडीओ शेअर केला आहे. हा व्हिडीओ सगळ्यांचे लक्ष वेधत आहे.

अंटार्टिकेत ओणम साजरा करतानाचा एक व्हिडीओ उद्योजक आनंद महिंद्रा यांनी शेअर केला आहे. या व्हिडीओमध्ये बर्फाने आच्छादलेल्या चादरीवर पुरुषांचा एक समुह दिसत आहे. काही सेकंदांनी हातोडीच्या मदतीने बर्फावर काहीतरी रेखाटताना दिसत आहेत. या पुरुषांनी हातोडीने बर्फावर कलाकृती रेखाटायला सुरुवात केली आणि त्यानंतर एक रांगोळी तयार करतात. ही कलाकृती पाहून लोकांनी प्रचंड कौतुक केले आहे.

तुम्ही हिंदुस्थानियांना ओणम साजरा करण्यापासून रोखू शकत नाही. अगदी अंटार्क्टिकामध्येही. जबरदस्त असे लिहीत आनंद महिंद्रा यांनी हा व्हिडीओ शेअर केला आहे.

You cannot prevent Indians from celebrating Onam. Even in Antarctica. Outstanding. 👏🏽👏🏽👏🏽 pic.twitter.com/JH2jTeCDQ2

— anand mahindra (@anandmahindra) September 21, 2022