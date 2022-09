आम्हाला हिंदुस्थानपेक्षा ब्रिटीशांचा इतिहास जास्त शिकवला, आनंद महिंद्रा यांनी व्यक्त केली खंत

आम्हाला ब्रिटीश इतिहास हिंदुस्थानच्या इतिहासापेक्षा जास्त शिकवला गेला, अशी खंत आनंद महिंद्रा यांनी व्यक्त केली आहे. ट्विटरच्या माध्यमातून त्यांनी ही खंत व्यक्त केली आहे.

काही दिवसांपूर्वी एका आगामी चित्रपटाची चर्चा रंगली होती. या चित्रपटाचं नाव पोन्नियन सेल्वन. मणिरत्नम दिग्दर्शित या चित्रपटाची उत्सुकता तमाम प्रेक्षकांना आहे. या चित्रपटाची कथा एक हजार वर्षं जुन्या चोल राजवंशाच्या कहाणीवर आधारित आहे. चोल वंशाचा पहिला राजराजा चोल याच्या आयुष्यावर हा चित्रपट बेतला आहे.

या चित्रपटाच्या संदर्भात महिंद्रा यांनी ट्वीट केलं आहे. जवळपास चार शतकं राज्यं करणाऱ्या चोल वंशाविषयी आम्हाला फार कमी माहीत असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. आम्ही त्या पिढीतून येतो, ज्यांना हिंदुस्थानपेक्षा ब्रिटीशांचा इतिहास जास्त शिकवला गेला. मी आशा करतो की चित्रपटाच्या माध्यमातून मी या अतुलनीय साम्राज्याविषयी अधिक जाणू शकेन, असंही महिंद्रा यावेळी म्हणाले आहेत.

Sadly. I belong to a generation that was given more education about the British Empire. I’m looking forward to a coming wave of more data & information—including through cinema—about this incredible Empire https://t.co/Hft2gqVuNp

— anand mahindra (@anandmahindra) September 14, 2022