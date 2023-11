मी आता एकांतवासात जाणार; ‘आपण जिंकलो’ हे शब्द ऐकल्यावरच बाहेर येणार; आनंद महिंद्रांनाही फायनलची उत्कंठा

अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी मैदानावर थोड्यात वेळात आयसीसी वन डे विश्वचषकातील अंतिम सामना रंगणार आहे. यजमान हिंदुस्थान आणि पाच वेळच्या विजेत्या ऑस्ट्रेलिया संघात हा हाय व्होल्टेज सामना होणार आहे. या लढतीची उत्कंठा शिगेला पोहोचली असून क्रीडाप्रेमींचे निळे वादळ मैदानात दाखल झाले आहे.

देश-विदेशातील दिग्गज लोकांसह सेलिब्रिटीही मैदानात उपस्थित राहणार असून मैदानाबाहेरही जबरदस्त माहोल पहायला मिळत आहे. अनेक शहरांमध्ये ठिकठिकाणी मोठे बॅनर, प्रोजेक्टर लागले आहे. हा सामना पाहण्यासाठी क्रीडाप्रेमी उत्सुक असले तरी उद्योजक आनंद महिंद्रा मात्र एकांतवासात जाणार आहे. त्यांनी स्वत: ट्विट करत याची माहिती दिली आहे.

आनंद महिंद्र यांनी टीम इंडियाच्या जर्सीचा फोटो शेअर केला आहे. या जर्सीवर आनंद असे नाव लिहिले असून 55 हा नंबर लिहिला आहे. यासोबत त्यांनी एक कॅप्शनही शेअर केले आहे. टीम इंडियाच्या जर्सीचा फोटो पाहून आनंद महिंद्राही मैदानावर उपस्थित उतरणार की काय असा समज चाहत्यांचा होऊ शकतो. म्हणून आनंद महिंद्रांनी कॅप्शनमध्ये लिहिले की, ‘मी आजचा क्रिकेटचा सामना पाहणार नसून, ही जर्सी घालून एकांतवासात जाणार आहे. जो पर्यंत ‘आपण जिंकलो’ हे शब्द ऐकत नाही तो पर्यंत एका बंद खोलीत स्वत:ला कोंडून घेणार आहे. टीम इंडिया जिंकावी अशी माझी इच्छा आहे आणि त्यासाठी मी हा छोटासा प्रयत्न करत आहे’. याचाच अर्थ आनंद महिंद्रा सामना सुरू असताना एकांतवासात जाणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

No, no, I am not planning to watch the match (my service to the nation 🙂) But I will, indeed, be wearing this jersey and installing myself in a hermetically sealed chamber with no contact with the outside world until someone knocks and tells me we’ve won… pic.twitter.com/HhMENqORp1

— anand mahindra (@anandmahindra) November 19, 2023