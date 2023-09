वीराला वीरांचा सलाम! लष्करी गणवेशात वडिलांना सॅल्युट ठोकला; साऱ्यांच्या अश्रूंचा बांध फुटला

कश्मीरच्या अनंतनागमध्ये दहशतवाद्यांशी झालेल्या चकमकीत ठार झालेल्या तीन शहिदांपैकी एक कर्नल मनप्रीत सिंग यांच्या सहा वर्षांच्या मुलानं, त्याच्या वडिलांचं पार्थिव पंजाबमधील मोहाली जिल्ह्यातील मुल्लानपूर येथे घरी पोहोचताच सलामी दिली. त्याची दोन वर्षांची बहीण शेजारी उभी राहिली, तिनं देखील आपल्या भावाप्रमाणे अनुकरण करत सलामी दिली. तेव्हा उपस्थितांच्या अश्रूंचा बांध फुटला. शूरवीराला श्रद्धांजली वाहण्यासाठी मोठा जमाव जमल्याने उपस्थितांपैकी काहींनी मुलांना कडेवर घेत त्यांच्या वडिलांचं अंतिम दर्शन दिलं.

#WATCH | Son of Col. Manpreet Singh salutes before the mortal remains of his father who laid down his life in the service of the nation during an anti-terror operation in J&K’s Anantnag on 13th September

The last rites of Col. Manpreet Singh will take place in Mullanpur… pic.twitter.com/LpPOJCggI2

— ANI (@ANI) September 15, 2023