महिला राज्य मंत्र्यांच्या ताफ्यातील वाहनाने दुचाकीस्वाराला उडवले, वृद्धाचा मृत्यू

महिला राज्यमंत्री तानेती वनिथा (Taneti Vanitha) यांच्या ताफ्यातील वाहनाने दुचाकीस्वाराला उडवले. या अपघातामध्ये 70 वर्षीय वृद्धाचा मृत्यू झाला आहे. वेस्ट गोदावरी जिल्ह्यातील (West Godavari district) भिमाडोळेजवळ (Bhimadole) हा अपघात झाला. ‘एएनआय’ने याबाबत वृत्त दिले आहे.

वृत्तानुसार, आंध्र प्रदेशच्या राज्यमंत्री तानेती वनिथा (Taneti Vanitha) यांच्या ताफ्यातील एका वाहनावरील चालकाचे नियंत्रण सुटले आणि ते दुचाकीला धडकले. त्यानंतर एक इनोव्हा कारनेही दुचाकीला उडवले आणि रस्त्यावरील डिव्हायडरला धडकली. या अपघातामध्ये दुचाकीस्वाराचा जागीच मृत्यू झाला.

अपघातामध्ये महिला राज्यमंत्री तानेती वनिथा (Taneti Vanitha) यांनाही किरकोळ दुखापत झाली आहे. पोलिसांनी या अपघाताप्रकरणी गुन्हा दाखल केला असून पुढील तपास सुरु आहे.

Andhra Pradesh: A 74 year old man died after being hit by an escort vehicle of state minister Taneti Vanitha near Bhimadole, West Godavari district, today. Police say, “Case being filed, legal formalities underway”. pic.twitter.com/2nF54iC6VM

— ANI (@ANI) January 15, 2020