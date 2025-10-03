तिरुपतीच्या ब्रह्मोत्सवात भाविकांकडून भरभरून दान; 1 ऑक्टोबरपर्यंत हुंडीमध्ये 25 कोटी जमा

तिरुमला तिरुपती मंदिरातील ‘ब्रह्मोत्सवा’त भाविकांनी भरभरून दान दिले आहे. गेल्या आठ दिवसांत (1 ऑक्टोबरपर्यंत) हुंडीमध्ये 25.12 कोटी रुपयांची विक्रमी देणगी प्राप्त झाली आहे. या काळात 5.8 लाख भाविकांनी तिरुपतीचे दर्शन घेतले. ही माहिती टीटीडीचे अध्यक्ष बीआर नायडू यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. सुमारे सहा लाख भाविकांनी हुंडी (दानपेटी) मध्ये ही देणगी दिली. नायडू यांनी तिरुमला येथील अन्नमय भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली आहे.
या वर्षी, तिरुमला तिरुपती मंदिराच्या ब्रह्मोत्सवात 5.8 लाख भाविकांनी दर्शन घेतले आणि हुंडीमध्ये 25.12 कोटी रुपयांचे देणगी दिली आहे. या उत्सवात 2.6 लाख भाविकांना अन्नप्रसाद देण्यात आला. 2.4 लाख भाविकांनी केस दान केले. तसेच 2.8 लाख लाडूचे वाटप करण्यात आले. 28 राज्यांतील ६,९७६ कलाकार या उत्सवात सहभागी झाले होते. टीटीडीचे अध्यक्ष बीआर नायडू यांनी वार्षिक नऊ दिवसांच्या या उत्सवाबाबतची माहिती दिली. ब्रह्मोत्सवाच्या आठ दिवसांत (1 ऑक्टोबरपर्यंत) 5.8 लाख भाविकांनी श्रीवरू (देवता) चे दर्शन घेतले. हुंडीतून मिळालेली देणगी २५.१२ कोटी रुपये आहे.
नायडू म्हणाले की या काळात 26 लाख भाविकांना अन्नप्रसाद (पवित्र अन्न) देण्यात आले. याव्यतिरिक्त, 2.4 लाखांहून अधिक भाविकांनी केशदान विधीच्या माध्यमातून देवतेला त्यांचे केस अर्पण केले. त्यांनी पुढे सांगितले की या काळात भाविकांना 28 लाख लाडूविक्री झाली. ब्रह्मोत्सवादरम्यान सजावटीसाठी ६० टन फुले, ४००,००० कापलेली फुले आणि ९०,००० हंगामी फुले वापरली गेली. या धार्मिक उत्सवात २८ राज्यांमधील २९८ मंडळांमधील ६,९७६ कलाकारांनी सादरीकरण केले.