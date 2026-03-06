हवा भरताना फुगा श्वासनलिकेत अडकला, चार वर्षाच्या मुलीचा गुदमरून मृत्यू

आंध्र प्रदेशातील गुंटूर जिल्ह्यात पेडाकाकणी भागात एक हृदयद्रावक घटना समोर आली आहे. फुगा फुगवत असताना तो घशात गेला आणि श्वासनलिकेत अडकला. यामुळे श्वास गुदमरल्यामुळे चार वर्षांच्या मुलीचा मृत्यू झाला. या घटनेमुळे परिसरात शोककळा पसरली आहे.
पेडाकाकणी येथील रहिवासी श्रीनिवास राव आणि वेंकटरमण हे रोजंदारी कामगार आहेत. त्यांना चार मुली आहेत. त्यांच्या दोन मोठ्या मुली शाळेत जातात, तर तिसरी मुलगी अंगणवाडी केंद्रात जाते. सर्वात धाकटी मुलगी, चार वर्षांची सिरीशा तिच्या आईसोबत घरी राहत होती. बुधवारी सकाळी सिरीशाने आईकडे फुग्यासाठी हट्ट केला. आईने तिला काही पैसे दिले. त्यानंतर ती तिच्या तिसऱ्या बहिणीसोबत जवळच्या दुकानात गेली आणि एक फुगा विकत घेतला.
घरी आल्यानंतर फुग्यात हवा भरत असताना अचानक तो तिच्या घशात अडकला. घाबरून मुलगी ओरडली आणि श्वास घेण्यास थांबली. तिची आई वेंकटरमण यांनी तिला ताबडतोब गुंटूर सरकारी रुग्णालयात नेले, जिथे उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झाला.