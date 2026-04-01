साडेतीन महिन्यांपासून हिस्सा थकवला, अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीसांना केंद्राचा ठेंगा; मानधन थांबल्याने दीड लाख कर्मचाऱ्यांची आर्थिक कोंडी

राज्यातील अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस सध्या मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करत आहेत. कारण केंद्र सरकारकडून दिला जाणारा हिस्सा थकला आहे. मानधन मिळत नसल्याने सुमारे दीड लाख कर्मचाऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे.

राज्यातील अंगणवाडी सेविकांना 13,000 रुपये आणि मदतनीसांना 7,500 रुपये मानधन मिळते. त्यात केंद्र सरकारचा वाटा अनुक्रमे 4,500 रुपये आणि 3,500 रुपये आहे. मात्र गेल्या तीन महिन्यांपासून केंद्राचा हा निधी मिळालेलाच नाही. कामाचा डोंगर आणि जबाबदाऱ्या वाढत आहेत; पण मानधन थांबले आहे. हे अन्यायकारक आहे, अशी टीका जयंत पाटील यांनी केली.

अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस या आपल्या समाजातील महत्त्वाच्या घटकांपैकी एक आहेत. बालकांचे संगोपन, महिलांचे आरोग्य आणि कुपोषणाविरुद्धची लढाई ही सर्व जबाबदारी त्या पार पाडतात. ज्यांच्या खांद्यावर इतकी मोठी जबाबदारी आहे, त्यांनाच मानधनासाठी संघर्ष करावा लागतो, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.

जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना यांसारख्या योजनांचे पैसे केंद्राकडून राज्य शासनाला मिळाले नाहीत. केंद्राकडून निधी न मिळाल्याने अंगणवाडी सेविकांच्या बाबतीत अन्याय होत आहे; हे कोणत्याही सरकारसाठी भूषणावह नाही, अशी टीका त्यांनी केली.

मी वारंवार सांगत आलो आहे की, या डबल इंजिन सरकारचे केंद्रातील मेन इंजिन फेल झाले आहे. त्याचा हा आणखी एक सबळ पुरावा आहे. – असेही जयंत पाटील म्हणाले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

देवगड, रत्नागिरी, अलिबाग, केरळी, कर्नाटकी, तामीळ; हापूसचा ‘पत्ता’ कोणता एका मिनिटात कळणार, एपीएमसीत येणाऱ्या आंब्यावर लेबल लावण्याची मागणी

नैसर्गिक सौंदर्यासोबत लडाखसारखा आनंद घेण्याची संधी, नेलांग दरी पर्यटकांसाठी वर्षभर खुली राहणार

शहापुरात आंब्याला ‘सनस्ट्रोक’.. 70 टक्के बागांमध्ये फळझड; कधी ढगाळ तर कधी प्रचंड उष्णतेचा फटका, पंचनाम्याचा अहवाल सरकारी गठ्यात धूळ खात

कपटी मित्रापेक्षा दिलदार शत्रू बरा! गणेश नाईक यांचा एकनाथ शिंदेंना अप्रत्यक्ष टोला

supreme court

सुप्रीम कोर्टाला हवेत माकड पळवून लावणारे शंभर कर्मचारी

48 लाख वार्षिक पगाराची नोकरी एका सेकंदात गेली

मेमरी चिप महाग झाल्यामुळे स्मार्टफोनच्या किमती वाढणार

IPL 2026 – राजस्थानचा ‘रॉयल’ विजय! चुरशीच्या लढतीत गुजरातला हरविले

IPL 2026 – हैदराबादमध्ये पडणार धावांचा पाऊस! लखनौ-हैदराबाद यांच्यात आज तुल्यबळ लढत