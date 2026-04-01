साडेतीन महिन्यांपासून हिस्सा थकवला, अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीसांना केंद्राचा ठेंगा; मानधन थांबल्याने दीड लाख कर्मचाऱ्यांची आर्थिक कोंडी

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

राज्यातील अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस सध्या मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करत आहेत. कारण केंद्र सरकारकडून दिला जाणारा हिस्सा थकला आहे. मानधन मिळत नसल्याने सुमारे दीड लाख कर्मचाऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे.

राज्यातील अंगणवाडी सेविकांना 13,000 रुपये आणि मदतनीसांना 7,500 रुपये मानधन मिळते. त्यात केंद्र सरकारचा वाटा अनुक्रमे 4,500 रुपये आणि 3,500 रुपये आहे. मात्र गेल्या तीन महिन्यांपासून केंद्राचा हा निधी मिळालेलाच नाही. कामाचा डोंगर आणि जबाबदाऱ्या वाढत आहेत; पण मानधन थांबले आहे. हे अन्यायकारक आहे, अशी टीका जयंत पाटील यांनी केली.

अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस या आपल्या समाजातील महत्त्वाच्या घटकांपैकी एक आहेत. बालकांचे संगोपन, महिलांचे आरोग्य आणि कुपोषणाविरुद्धची लढाई ही सर्व जबाबदारी त्या पार पाडतात. ज्यांच्या खांद्यावर इतकी मोठी जबाबदारी आहे, त्यांनाच मानधनासाठी संघर्ष करावा लागतो, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.

जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना यांसारख्या योजनांचे पैसे केंद्राकडून राज्य शासनाला मिळाले नाहीत. केंद्राकडून निधी न मिळाल्याने अंगणवाडी सेविकांच्या बाबतीत अन्याय होत आहे; हे कोणत्याही सरकारसाठी भूषणावह नाही, अशी टीका त्यांनी केली.

मी वारंवार सांगत आलो आहे की, या डबल इंजिन सरकारचे केंद्रातील मेन इंजिन फेल झाले आहे. त्याचा हा आणखी एक सबळ पुरावा आहे. – असेही जयंत पाटील म्हणाले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

लोकलच्या दरवाजात उभे राहणे हा निष्काळजीपणा नाही, मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

घटस्फोटानंतर वडिलांनी ढोल-ताशांच्या गजरात केलं मुलीचं स्वागत, समाजापुढे ठेवला नवा आदर्श; पाहा Video

भोंदू अशोक खरातची ईडी चौकशीही होणार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची माहिती

हलगर्जीपणाचा कळस! सिझरनंतर महिलेच्या पोटात राहिला टॉवेल अन् पुन्हा करावी लागली शस्त्रक्रिया

Nanded crime news – नांदेडमध्ये 24 तासात चौथा खून; धारधार शस्त्राने वार करून तरुणाची हत्या, दोघांना अटक

महाराष्ट्राच्या शौर्याचा इतिहास पुसण्यासाठी मुनी-बाबांना सुपाऱ्या दिल्यात का? नितेश राणेंची तुलना शिवरायांशी केल्यानं संजय राऊत संतप्त

गडचिरोलीत खाणीसाठी सव्वालाख झाडांवर कुऱ्हाड? जिथे वनराई बांधणार तिथे आधीच झाडं अस्तित्वात

निवडणुका बिनविरोध व्हाव्यात हा अट्टाहास चुकीचा; ज्याला सरकारला मतदान करायचं नाही त्यांच्यावर हा अन्याय! – संजय राऊत

Kolhapur Roads Newly Tarred Roads Dug Up Again; Public Funds Wasted

अख्खी नवी मुंबई खोदली; महावितरणच्या अधिकाऱ्यांवर तत्काळ गुन्हे दाखल करा, उपमहापौरांचे महापालिका आयुक्तांना पत्र