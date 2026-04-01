साडेतीन महिन्यांपासून हिस्सा थकवला, अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीसांना केंद्राचा ठेंगा; मानधन थांबल्याने दीड लाख कर्मचाऱ्यांची आर्थिक कोंडी

राज्यातील अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस सध्या मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करत आहेत. कारण केंद्र सरकारकडून दिला जाणारा हिस्सा थकला आहे. मानधन मिळत नसल्याने सुमारे दीड लाख कर्मचाऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे.

राज्यातील अंगणवाडी सेविकांना 13,000 रुपये आणि मदतनीसांना 7,500 रुपये मानधन मिळते. त्यात केंद्र सरकारचा वाटा अनुक्रमे 4,500 रुपये आणि 3,500 रुपये आहे. मात्र गेल्या तीन महिन्यांपासून केंद्राचा हा निधी मिळालेलाच नाही. कामाचा डोंगर आणि जबाबदाऱ्या वाढत आहेत; पण मानधन थांबले आहे. हे अन्यायकारक आहे, अशी टीका जयंत पाटील यांनी केली.

अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस या आपल्या समाजातील महत्त्वाच्या घटकांपैकी एक आहेत. बालकांचे संगोपन, महिलांचे आरोग्य आणि कुपोषणाविरुद्धची लढाई ही सर्व जबाबदारी त्या पार पाडतात. ज्यांच्या खांद्यावर इतकी मोठी जबाबदारी आहे, त्यांनाच मानधनासाठी संघर्ष करावा लागतो, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.

जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना यांसारख्या योजनांचे पैसे केंद्राकडून राज्य शासनाला मिळाले नाहीत. केंद्राकडून निधी न मिळाल्याने अंगणवाडी सेविकांच्या बाबतीत अन्याय होत आहे; हे कोणत्याही सरकारसाठी भूषणावह नाही, अशी टीका त्यांनी केली.

मी वारंवार सांगत आलो आहे की, या डबल इंजिन सरकारचे केंद्रातील मेन इंजिन फेल झाले आहे. त्याचा हा आणखी एक सबळ पुरावा आहे. – असेही जयंत पाटील म्हणाले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

सुनेत्रा पवार यांच्या विरोधात काँग्रेस उमेदवार देणार! बारामती पोटनिवडणुकीत मोठा ट्विस्ट

कुर्ला पोलीस वसाहतीत पॉड टॅक्सी टर्मिनल, पोलीस कुटुंबीय आंदोलनाच्या पवित्र्यात; वरळी बीडीडीच्या धर्तीवर मालकी हक्काने घरे देण्याची मागणी

मच्छीमार अडकला ‘संघर्षा’च्या जाळ्यात

नोबेल टॉवरमधील बेकायदा बांधकाम सहा महिन्यांत जमीनदोस्त करा, हायकोर्टाचे पालिकेला आदेश

‘यशोदा-कृष्णा’च्या पेंटिंगची 167 कोटींना विक्री

मालवणीत गॅस एजन्सीच्या मालकाला धक्काबुक्की

कागदपत्रे जमा करण्यासाठी 30 एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ, अपात्र गिरणी कामगारांना दिलासा

crime news new

विदेशी चलन दरोडा प्रकरण, महाराष्ट्र सुरक्षा दलाचा जवान जुहू पोलिसांच्या जाळ्यात

तुरुंगातून सुटकेनंतर सोनम वांगचुक कारगिलमध्ये करणार पहिलीच जनसभा, लडाखच्या हक्कांसाठी देणार लढा