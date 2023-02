राज्यपालांनी जबाबदारीच्या मर्यादा ओलांडल्या, सुरळीत चाललेले सरकार त्यांना पाडायचं होतं – अनिल देसाई

महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी सुरू आहे. आज शिवसेनेकडून ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल, ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनुसिंघवी आणि देवदत्त कामत यांनी जोरदार युक्तवाद केला. आजची सुनावणी पार पडल्यानंतर शिवसेना खासदार अनिल देसाई यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना न्यायालयात काय घडले याची माहिती दिली.

राज्यपालांनी जबाबदारी किंवा कर्तव्याच्या मर्यादा ओलांडल्या. त्यांच्यामुळे 16 आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार असताना शिंदे गटाला पाहिजे ते करता आले. सुरळीत चाललेले सरकार त्यांना पाडायचे होते. राज्यपालांना ज्या मुद्द्यांवर निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही त्याचेही निर्णय त्यांनी घेतले हे आम्ही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले, असे अनिल देसाई म्हणाले. तसेच घड्याळ्याचे काटे कसे उलटे फिरतील याचा कयास सुरू असल्याचीही माहिती त्यांनी दिली.

दरम्यान, पत्रकारांनी व्हीप आणि विधीमंडळ कार्यलयात होत असलेल्या बदलाबाबत विचारले असता देसाई म्हणाले की, निवडणूक आयोगाने निर्णय दिल्यानंतर घाई-गडबडीने ते सर्व काही करत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने मर्यादा ओलांडू नका, 17 मार्चपर्यंत मर्यादा पाळा असे सांगितलेले असतानाही सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात काही गोष्टी केल्या जात आहेत. त्यांनी केलेली कृती न्यायालयाच्या निर्देशांचे उल्लंघन असून आम्ही ते न्यायमूर्तींच्या निदर्शनास आणून देऊ, असेही देसाई म्हणाले.

ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनुसिंघवी यांनी मांडलेले मुद्दे –

– तुम्ही विधानसभा अध्यक्षांना इतक्या सहज अपात्र ठरवू शकता का?

– राज्यपालांच्या निर्णयामुळे फक्त सरकार बदलले नाही, तर ते संबंधितांच्या कार्यक्षेत्राचेही उल्लंघन आहे. फक्त सर्वोच्च न्यायालय या प्रकारे निर्णय घेऊ शकते.

– राज्यपालांनी बहुमत चाचणी संदर्भात घेतलेल्या भूमिकेमुळे परिस्थिती निर्माण झाली. प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असताना राज्यपाल अशा प्रकारे हस्तक्षेप करू शकत नाहीत. राज्यपाल हे घटनात्मक प्रमुख असले, तरी ते कार्यकारी पद्धतीने नियुक्त झालेले आहेत.

Singhvi: How can the governor say this? [Reads letter by governor to Thackeray]

Look at the consequence of this letter- 1. It is a certification by an executive nominee that the allegedly disqualified members aren’t disqualified – that’s his confidence.#ShivSenaCrisis — Live Law (@LiveLawIndia) February 28, 2023

– राज्यपालांनी शिवसेनेतील फुटीला मंजुरी दिली. सर्वोच्च न्यायालय हे करू शकत नसताना राज्यपाल कसे करू शकतात? घटनात्मक प्रमुख म्हणून राज्यपालांनी ही चूक केली आहे.

– राज्यपालांनी उद्धव ठाकरेंना पत्र लिहून ठाकरे गट खरी शिवसेना नसून शिंदे गट खरी शिवसेना असल्याचे संकेत दिले.

– राज्यपालांनी सत्तास्थापनेवेळी केलेला पत्रव्यवहार आणि त्यातील संदर्भ रद्द करा. त्यामुळे पूर्वलक्ष्यी परिस्थिती जैसे थे होईल आणि त्यावर निर्णय घेता येईल.

– राज्यपालांचा पत्रव्यवहार रद्द ठरवल्यास 27 जूनपूर्वीची परिस्थिती पुन्हा लागू होईल.

Singhvi: Therefore, to answer your question – that what should we do?

– आमदार जर अपात्र ठरले, तर त्यांना पुन्हा एकदा निवडणूक लढवावी लागते. यासाठी त्यांना 6 महिन्यांचा कालावधी दिला जातो. पण आमदार अपात्र झाले, तर मंत्रीपदाची शपथ घेता येत नाही.

Singhvi: If you’re disqualified, you must fight the elections again. Then you get six months. To get around that, there is purposive interpretation.#UddhavThackeray #EknathShinde #SupremeCourt #ShivSenaCrisis — Live Law (@LiveLawIndia) February 28, 2023



– राज्यपालांकडून दहाव्या परिशिष्टातील सूचींचा गैरवापर करण्यात आला.

– जर काही आमदार दुसऱ्या पक्षात गेले, तर उरलेल्या आमदारांना दहाव्या परिशिष्टाचे संरक्षण असते. पण या प्रकरणात उरलेल्या आमदारांना संरक्षण नाहीये. बंडखोर आमदार दुसऱ्या पक्षात विलीन न होताही उरलेल्या आमदारांना व्हीप बजावले जात आहेत.

– अंतरिम आदेशांमुळे मागे उरलेल्या आमदारांना संरक्षण राहिलेलं नाही. त्यामुळे त्यांनी विलीन न होताही मागे उरलेले आमदार व्हीपसाठी जबाबदार ठरले आहेत.