‘हा’ प्राणी आहे माकडांचा पूर्वज, संरक्षणासाठी उभारले अभयारण्य

तामिळनाडू सरकारने करूर आणि दिंडीगुल जिल्ह्यांत माकडांचे पूर्वज समजल्या जाणाऱ्या एका प्राण्याच्या संरक्षणासाठी अभयारण्य तयार केले आहे. हे अभयारण्य 11,806 हेक्टर जंगल परिसरात आहे. या अभयारण्याचे नाव कडवूर स्लेंडर लॉरिस असे आहे. रात्रीच्या वेळी फिरणाऱ्या या सुंदर प्राण्यांची वैशिष्ट्येही सांगण्यात आली आहेत.

‘स्लेंडर लॉरिस’ असे या प्राण्याचे नाव आहे. हा प्राणी माकडासारखा दिसत असून तो फक्त हिंदुस्थान आणि श्रीलंकेत आढळणारा प्राणी आहे. मलेशिया, इंडोनेशिया, जकार्ता इत्यादी दक्षिण आशियाई देशांमध्ये लोरिसच्या इतर प्रजाती आढळतात. काही आफ्रिकेतही आढळतात, पण सडपातळ लोरिस शरीरयष्टीने बारीक आहे. तो फक्त हिंदुस्थान आणि श्रीलंकेत आढळतो. त्याच्या दोन प्रजाती आहेत. त्या म्हणजे लाल लोरिस आणि ग्रे स्लेंडर लोरिस. हे प्राणी आपला बराच वेळ झाडांवर घालवतात. त्यांच्या सावकाश चालीमुळे त्यांना स्लो लॉरिस असे म्हटले जाते.

स्लो लॉरिसच्या शरीरात जहाल विष आढळते. हे विष त्याच्या शरीरातील कोपरांमध्ये असलेल्या ग्रंथीमध्ये असते. ते त्यांच्या भक्ष्याला मारण्यापूर्वी हे विष त्यांच्या दातांवर चोळतात, नंतर हल्ला करतात. जर लोरिस विषारी दात असलेल्या व्यक्तीला चावला तर ती व्यक्ती कमीतकमी काही काळ बेशुद्ध होऊ शकते. व्यक्तिला मृत्यू येत नसला तरी ती काही काळ बेशुद्ध होते.

