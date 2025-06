आता आपल्याला 15 लाखांऐवजी 45 लाख मिळणार? अंजली दमानिया यांची पंतप्रधान मोदींवर खोचक टीका

विदेशातील काळा पैसा परत आणण्याची घोषणा करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेवर आले होते. निवडणूक प्रचारावेळी मोदींनी हा काळा परत आणून प्रत्येकाच्या खात्यात 15 लाख रुपये टाकण्याची घोषणा केली. पण सत्तेवर आल्यावर ना काळा पैसा परत आला, ना प्रत्येकाच्या खात्यात 15 लाख आले. उलट हिंदुस्थानी व्यक्तींचा स्विस बँकेतील पैसा तिपटीने वाढल्याचे समोर आले आहे. यावरून सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्यावर खोचक शब्दांमध्ये टीका केली आहे.

अंजली दमानिया यांनी आपल्या एक्स (आधीचे ट्विटर) अकाऊंटवर एका इंग्रजी वेबसाईटची बातमी शेअर केली आहे. यात हिंदुस्थानी व्यक्तींनी स्विस बँकेमध्ये ठेवलेला पैसा 2024 मध्ये तिपटीने वाढल्याचे समोर आले आहे. यावरून दमानिया यांनी मोदींवर निशाणा साधला आहे. मोदींचे आणखी एक आश्वासन खोटे ठरल्याचे त्या म्हणाल्या. तसेच स्विस बँकेतील पैसा तिपटीने वाढल्याने आता आपल्याला 15 लाखांऐवजी 45 लाख मिळणार? असा सवालही त्यांनी केला.

भारतीयांचा स्वीस बँकेत ठेवलेला पैसा २०२४ मधे तिपटीने वाढला?

मग आता आपल्याला १५ लाखांऐवजी ४५ लाख मिळणार ?

मोदींचे आणि एक खोटे आश्वासन

Indian money in Swiss banks jumps more than three times in 2024, hits Rs 37,600 crore, data shows – The Economic Times https://t.co/UE42kI1vgb

— Mrs Anjali Damania (@anjali_damania) June 20, 2025