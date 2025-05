Ankita Bhandari Case – तीन वर्षानंतर मिळाला न्याय, अंकिताच्या हत्येप्रकरणी भाजप नेत्याच्या मुलासह तिघांना जन्मठेप

उत्तराखंडच्या बहुचर्चीत अंकिता भंडारी हत्येप्रकरणी अतिरिक्त जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाने निकाल दिला असून तिन्ही दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर आणि अंकित गुप्ता अशी तिघांची नावे आहेत. यापैकी पुलकित आर्य हा भाजप नेते आणि पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य यांचा मुलगा आहे.

ऋषिकेश येथील वनांत्र रिसॉर्टमध्ये रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी (वय – 19) हिची 2022 मध्ये हत्या झाली होती. भाजप नेत्याचा मुलगा पुलकित आर्य आणि या रिसॉर्टमधील अन्य दोन कर्मचाऱ्यांनी मिळून अंकिताला चिल्ला कॅनलमध्ये ढकलून तिची हत्या केली होती. एका व्हिआयपीला ‘एक्स्ट्रा सर्व्हिस’ देण्यास नकार दिल्याने तिचा खून करण्यात आला होता. हत्येच्या दोन दिवसानंतर तिचा मृतदेह कॅनलमध्ये सापडला होता. या प्रकरणी पोलिसांनी पुलकितसह तिघांना अटक केली होती.

