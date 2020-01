भाजप नेत्यांकडून गोळ्या घालण्याची भाषा सुरुच, आणखी एका मंत्र्याचे वादग्रस्त वक्तव्य

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी ‘गद्दारांना गोळ्या घातल्या पाहिजे’ असे वादग्रस्त वक्तव्य केल्यानंतर आता आणखी भाजप मंत्र्याने नागरिकत्व कायद्याविरोधात खोटी माहिती पसरविणाऱ्यांना गोळ्या घालण्याचे वक्तव्य केलं आहे. कर्नाटकमधील सांस्कृतिक व पर्यटन मंत्री सीटी रवी यांनी हे वक्तव्य केलं आहे. रवी यांनी याबाबत ट्विट केले आहे.

Those attacking Union MoS @ianuragthakur for His statement against Traitors are the ones who

✓ Opposed death to Terrorists Ajmal Kasab & Yakub Memon

✓ Supported Tukde Tukde Gang

✓ Spread lies against #CAA

Anti-Nationals should get Bullet not Biryani.#IStandWithAnuragThakur

— C T Ravi ಸಿ ಟಿ ರವಿ (@CTRavi_BJP) January 28, 2020