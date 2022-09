तिरुपती बालाजीच्या दर्शनासाठी लाच मागितल्याचा अभिनेत्रीचा आरोप

अभिनेत्री अर्चना गौतम हिने तिरुमला तिरुपती देवस्थानावर लाच घेतल्याचा आरोप केला आहे. आपल्याकडून तिरूपती बालाजीचे दर्शन घेण्यासाठी 10 हजार 500 रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप अर्चना हिने केला आहे. अर्चना ही राजकारणी देखील असून तिने उत्तर प्रदेशात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या तिकीटावर निवडणूक लढवली होती. अर्चना हिने याबाबतचे एक ट्विट केले असून यामध्ये तिने स्वत:चा व्हिडीओ देखील जोडला आहे.

अर्चनाने केलेल्या या ट्विटवर आतापर्यंत 4 हजाराहून अधिक रिट्विट आली असून 10 हजारांपेक्षा अधिक लाईक आले आहेत. अर्चना हिने केलेल्या ट्विटमध्ये म्हटलंय की, देशातील हिंदू धर्मस्थळे लुटीचा अड्डा बनली आहेत. धर्माच्या नावाखाली महिलांसोबत असभ्य वर्तन करणाऱ्या देवस्थानाच्या या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे. इथे व्हीआयपी दर्शनाच्या नावाखाली 10500 रुपये घेतले जातात. ही लूट थांबवा.

Actress Archana Gautam’s attack on TTD employees is a heinous act.

TTD vehemently refutes the untrue claims made by actress Archana Gautam. (1/n)

