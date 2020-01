दिल्लीकडे झेपावलेले अफगाणिस्तान एअरलाईन्सचे विमान कोसळले, विमानात 110 प्रवासी

अफगाणिस्तानमध्ये हेरात विमानतळावरून दिल्लीकडे उड्डाण घेतलेल्या प्रवासी विमानाचा अपघात झाला आहे. सोमवारी दुपारी दीडच्या सुमारास एरियाना अफगान एअरलाईन्सचे विमान पूर्व गझनी प्रांतामध्ये कोसळले. विमान कोसळले तो भाग तालिबानच्या नियंत्रणाखाली असून अद्याप दुर्घटनेमध्ये किती लोकांचा मृत्यू झाला याबाबत माहिती मिळालेली नाही. अपघातग्रस्त विमानामध्ये 110 प्रवासी असल्याची माहिती मिळत आहे.

A passenger aircraft has crashed in Deh Yak district of Ghazni province (#Afghanistan), said a member of the local provincial council: TOLOnews

