Video – अरे कुत्रा चावला! अर्जुन तेंडुलकरने सांगितली आपबीती

मुंबई इंडियन्स संघातर्फे आयपीएलमध्ये पदार्पण करणाऱ्या अर्जुन तेंडुलकरला कुत्रा चावलाय. हिंदुस्थानी संघाचा माजी कर्णधार आणि माजी क्रिकेटपटू मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरचा मुलगा अर्जुन तेंडुलकर याला यंदाच्या आयपीएल (IPL 2023) मध्ये पदार्पणाची संधी मिळाली होती. अर्जुनने मुंबई इंडियन्सकडून पहिला सामना कोलकाता नाईट रायडर्सविरुद्ध खेळला होता. तेव्हापासून अर्जुनने एकूण 4 सामने खेळले असून त्याने 3 बळी टीपले आहेत. मुंबईचा पुढचा सामना लखनऊ सुपर जायंटसशी होणार असून या सामन्यापूर्वी अर्जुनने आपल्याला कुत्रा चावल्याचं त्याच्यासोबत एकेकाळी मुंबईच्या संघात असलेल्या क्रिकेटपटूंना सांगितलं आहे.

लखनऊ सुपर जायंट्सने ट्विटरवर सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. यामध्ये अर्जुन आणि एकेकाळी मुंबई इंडीयन्ससोबत असलेल्या युधवीर सिंग चरक आणि मोहसिन खान यांच्यातील संभाषण रेकॉर्ड झाले आहे. यावेळी अर्जुनने आपल्याला कुत्रा चावल्याचं या दोघांना सांगितलं. अर्जुनच्या डाव्या हाताच्या बोटाजवळ कुत्रा चावला आहे. अर्जुन याच हाताने गोलंदाजी करतो. अर्जुन तेंडुलकरला 4 सामने खेळवल्यानंतर पुन्हा त्याला संघात स्थान मिळालं नाहीये. या परिस्थितीत त्याच्या डाव्या हाताला कुत्रा करकचून चावला असता तर त्याला इजा झाली असती ज्यामुळे त्याला गोलंदाजी करणं त्रासदायक ठरलं असतं. अर्जुनच्या सुदैवाने त्याच्या हाताला फार इजा झालेली नाहीये. अर्जुनने पुन्हा एकदा नेटमध्ये गोलंदाजी करण्यास सुरूवात केली आहे.

आयपीएल स्पर्धा अंतिम टप्प्यात पोहोचली असून या संघाचा पुढचा मुकाबला लखनऊ सुपर जायंटसशी होणार आहे. हा सामना जिंकून प्लेऑफसाठी आपला दावा आणखी मजबूत करण्याचे स्वप्न मुंबई इंडियन्सचे असणार आहे. सध्या मुंबईचा संघ 14 गुणांसह गुणतालिकेत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. लखनौला या स्पर्धेतील आपले आव्हान कायम राहावे यासाठी या सामन्यात कोणत्याही परिस्थितीत विजय मिळवणे आवश्यक आहे. अशा या महत्त्वाच्या सामन्यापूर्वी अर्जुन तेंडुलकरच्या हाताला कुत्रा चावल्याची बातमी प्रसिद्ध झाल्याने ट्विटरवर मीम्सचा पाऊस पडायला लागला आहे.

