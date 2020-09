हिंदुस्थान आणि चीन तणाव कायम; लष्कर प्रमुख जनरल नरवणे लडाखमध्ये दाखल

हिंदुस्थान आणि चीनमध्ये तणाव कायम आहे. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (एलएसी) हिंदुस्थानी जाबाँज जवान चीनच्या प्रत्येक हालचालीवर बारीक नजर ठेवून घुसखोरी रोखत चोख प्रत्युत्तर देत आहेत. दरम्यान, लष्कर प्रमुख जनरल एमएम नरवणे आज सकाळी लडाखला पोहोचले आहेत. इथे त्यांनी दक्षिण पँगाँग आणि आसपासच्या परिस्थितीची पाहणी केली. जवानांची भेट घेत त्यांचा उत्साह वाढवला.

During the two day visit, the Army Chief will also review the operational preparedness of the troops who are locked in a stand off with Chinese troops for over three months now: Army Sources https://t.co/5P6YpC38Ab

— ANI (@ANI) September 3, 2020