>> अमोल पुंडे, मार्केटिंग सल्लागार

काही हजार कोटींची उलाढाल असलेल्या कंपनीला एखाद्या उपक्रमाचे आयोजन करताना बजेट हा नक्कीच पहिला मुद्दा नसावा. लघुउद्योजकांना मात्र बजेटची अडचण असते. पैसा खर्च करूनसुद्धा आपला संभाव्य ग्राहक आपल्या उपक्रमात येणे तर दूरच, पण पाहतसुद्धा नसेल तर…

वाहन निर्मिती क्षेत्रात फार मोठे नाव असलेल्या कंपनीला ग्राहक जोडण्याबाबत चांगला अनुभव येत नव्हता. ही कंपनी काही उच्च सोसायटय़ांमध्ये Test Drive & Demo उपक्रम आयोजित करत होती. संभाव्य ग्राहक उपक्रमाला येतही नव्हता आणि तो त्याच्या घरच्या बाल्कनीत उभा राहून पाहतही नव्हता. हा उपक्रम राबवणाऱया कंपनीतील एका व्यक्तीने माझ्याशी संपर्क साधून ही अडचण सांगितली.

बऱयाचदा आपण आपल्या संभाव्य ग्राहकापर्यंत थेट पोहोचण्यासाठी काहीना काही करत असतो, पण प्रत्येक वेळी त्याचा परिणाम आपल्याला हवा तसा येईलच असे नाही. काही वेळेला आपल्या संभाव्य ग्राहकाला

आपल्यापर्यंत कोण घेऊन येईल याचाही विचार

करायला हवा. या ठिकाणी हाच विचार करून होत असलेल्या उपक्रमात काही बदल करण्यास सांगितले. रविवार सकाळसाठी एक उपक्रम जाहीर केला, जो लहान मुलांसाठी होता. `Make your child Genius’ . एवढय़ा मोठय़ा कंपनीने आयोजित केलेला उपक्रम, तोही लहान मुलांसाठी आणि रविवारी! त्यामुळे पालक आणि मुलं, कोणालाच अडचण नव्हती उपक्रमाला येण्यासाठी. उपक्रमात मुलांना गाडीबद्दल त्यांना आवडेल अशा स्वरूपात भरपूर माहिती दिली, ज्यात कंपनीच्या लोगोचा अर्थ काय, कंपनी आणि गाडी यांची ठळक माहिती, गाडय़ांमध्ये असलेलं सेन्सर आणि त्यांचा उपयोग इत्यादी. हा उपक्रम संपवताना अजून एक उपक्रम जाहरी केला तो म्हणजे `Make sure your Dad wins’, तोही त्याच रविवारी संध्याकाळी होता. या उपक्रमात प्रश्न विचारले जाणार होते, जे मुलांना कंपनी आणि गाडी याबद्दल दिलेल्या माहितीवर आधारित होते. आता सर्वच मुलांना वाटत होतं, आपले बाबा जिंकावेत आणि त्यासाठी त्यातील बरीच मुले आपापल्या वडिलांना हट्टाने संध्याकाळच्या उपक्रमाला खाली घेऊन आली. या उपक्रमामुळे बऱयाच गोष्टी साध्य झाल्या. मुलांचे ज्ञान वाढले. त्यामुळे त्यांच्या वडिलांना आनंद झाला. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे जो संभाव्य ग्राहक उपक्रमाला येत नव्हता, तो उपक्रमात सहभागी झाला होता आणि खुश होता.

ग्राहक आपल्या दाराशी आला तर आपण त्याला आपल्या वस्तू/सेवा विकण्याचा प्रयत्न करू शकतो, पण तो आलाच नाही तर? तर त्या ग्राहकाला आपल्या दाराशी कोण आणू शकेल याचा विचार नक्कीच करायला हवा.

बचत तर होईलच अखेरच्या क्षणी आयकर बचतीसाठी गुंतवणूक

चालू आर्थिक वर्ष अखेरच्या टप्प्यात आहे. त्यामुळे शेवटच्या क्षणी गुंतवणूक किंवा आयकर वाचवण्यासंदर्भात काही निर्णय घ्यायचे असतील तर 31 मार्चच्या आधी काम करावे लागेल. त्यासाठी नीट विचार करून गुंतवणूक करावी लागले.

पीपीएफ

या बचत योजनेत जोखीम नगण्य आहे. यामध्ये किमान 500 रुपयांची गुंतवणूक करू शकता. यातील गुंतवणुकीवर 80 सीअंतर्गत वजावट सवलत मिळते. सध्या पीपीएफवर 7.1 टक्के व्याज मिळते. इंट्रेस इन्कम पूर्णपणे करमुक्त असते.

ईएलएसएस

गुंतवणुकीसाठी इक्विटी लिंक्ड सेव्हिंग स्किम (ईएलएसएस) ही उत्तम योजना आहे. यामध्ये गुंतवणूक केल्यास 80 सी वजावटीचा लाभ मिळतो. त्याचा

लॉक पिरीयड तीन वर्षांचा आहे.

एनपीएस

नॅशनल पेन्शन स्कीममध्ये सरकारी, खासगी, असंघटित क्षेत्रातील कामगार सहभागी होऊ शकतात. ही एक सोशल सिक्युरिटी स्कीम आहे. त्यात वार्षिक 8 ते 10 टक्के परतावा मिळतो.

गृहकर्ज, विमा पॉलिसी

गृह कर्ज आणि आरोग्य विमा योजनांवर कर वजावटीचा लाभ मिळतो.

– [email protected]