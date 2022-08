>> दुष्यंत पाटील

रेमंड्सच्या जाहिरातीत आपल्याला ऐकायला मिळणारं संगीत म्हणजे रॉबर्ट शूमनच्या Traumerei या रचनेचंच संगीत आहे. लहानपणी स्वतःच्याच विचारांत हरवून गेल्याच्या स्थितीचं प्रतिबिंब या रचनेत अनुभवायला मिळतं. ही रचना प्रचंड लोकप्रिय झाली. आजही पाश्च्यात्य अभिजात संगीतातल्या सर्वोत्कृष्ट संगीतरचनांमध्ये तिची गणना होते.

टीव्हीवर लागणाऱ्या ’रेमंड्स – द कम्प्लीट मॅन’च्या जाहिरातीत वर्षानुवर्षे बदल होत गेले, पण त्यात नेहमीच पुरुषाची भावनिक, हळवी असणारी बाजू अतिशय परिणामकारकरीत्या दाखवली गेली आणि हा परिणाम साधण्यात महत्त्वाचा वाटा त्यातल्या संगीताचा असायचा. हे संगीत हमखास मनावर छाप टाकायचं, जाहिरातीत दाखवलेल्या प्रसंगात एक प्रकारची खोली आणायचं. हे संगीत पाश्चात्य संगीताच्या दुनियेतल्या शूमनच्या Traumerei नावाच्या महान संगीतरचनेवर आधारित आहे!

रॉबर्ट शूमन हा रोमँटिक कालखंडातला एक प्रमुख संगीतकार होता. खरं तर त्याला चांगला पियानोवादक व्हायचं होतं. त्यामुळं त्यानं कायद्याचं शिक्षण सोडून आपलं सारं लक्ष पियानो शिकण्यावर केंद्रित केलं होतं. युरोपमधल्या सर्वोत्कृष्ट पियानोवादकांपैकी एक होण्याची त्याची क्षमता होती. त्याच्या पियानोच्या शिक्षकांनी त्याला तसं आश्वासनही दिलं होतं. पण हाताला झालेल्या एका इजेमुळं त्याचं स्वप्न संपलं. त्यानंतर मात्र शूमननं आपलं लक्ष संगीत रचण्यावर केंद्रित केलं. शूमन त्याला पियानो शिकवणाऱया शिक्षिकेच्या- क्लारा नावाच्या मुलीच्या प्रेमात पडला.

क्लाराला रॉबर्ट कधी कधी लहान मुलासारखा वाटायचा. ती त्याला तसं बोलूनही दाखवायची. यातूनच प्रेरणा घेऊन रॉबर्टनं पियानोसंगीताच्या काही रचना केल्या. हा रचनासंग्रह म्हणजे रॉबर्ट शूमनकडून क्लारासाठी एक भेट होती. त्यानं या रचना 1838 मध्ये केल्या आणि दोनच वर्षांनी त्याचं क्लाराशी लग्नही झालं. क्लारा उत्कृष्ट दर्जाची पियानोवादक होती.

हा रचनासंग्रह नंतर Scenes from Childhood (बालपणीची दृश्ये) नावानं प्रकाशित झाला. यातल्या साऱया संगीतरचना लहान मुलांनी वाजवण्याच्या उद्देशानं केलेल्या नव्हत्या. तर मोठय़ा लोकांना आपल्या लहानपणाची आठवण करून देणाऱया होत्या. खरं तर शूमनला अजून काही रचना घेऊन Kindergeschichten (मुलांच्या गोष्टी) या नावानं साऱया रचना प्रकाशित करायच्या होत्या. पण त्यानं तेरा रचनांचा Scenes from Childhood (बालपणीची दृश्ये) नावाचा स्वतंत्र संग्रह प्रकाशित केला. त्यानं उरलेल्या रचना वेगळ्या संग्रहात प्रकाशित केल्या.

1838 मध्ये रॉबर्टनं क्लाराला एक पत्र लिहिलं होतं. त्यानं ‘बालपणीची दृश्ये’च्या रचना तिला पाठवल्या होत्या. यातल्या रचनांची नावं ऐकून क्लाराला हसू येईल असं त्याला वाटत होतं! रचनांची नावं ऐकून हसू आलं तरी चालेल, पण या रचना पियानोवर वाजवताना मात्र आपण गंभीर असायला हवं, असं रॉबर्टनं क्लाराला पत्रात सांगितलं होतं.

या रचनासंग्रहातल्या रचनांची नावंही शूमनच्या बालपणीच्या आठवणी सांगणारी आहेत. उदा. विदेशी लोक आणि विदेशी भूमी यांच्याविषयी त्यानं बालपणी जे काही ऐकलं होतं, त्या विषयी त्यानं ‘Of Foreign Lands and Peoples’ अशी रचना केली. शेकोटीभोवती थांबण्याच्या अनुभवावर त्यानं At the fireside अशी रचना केली. बालपणीचा झोप येतानाचा अनुभव त्यानं Child Falling Asleep या रचनेत सादर केलाय.

या सर्व रचनांमध्ये सर्वात गाजलेली रचना म्हणजे ‘Traumerei’. रेमंड्सच्या जाहिरातीत आपल्याला ऐकायला मिळणारं संगीत म्हणजे शूमनच्या Traumerei या रचनेचंच संगीत आहे. Traumerei शब्दाचा अर्थ होतो स्वप्न (किंवा स्वतःच्या विचारात हरवून जाण्याची अवस्था). लहानपणी स्वतःच्याच विचारांत हरवून गेल्याच्या स्थितीचं प्रतिबिंब या रचनेत अनुभवायला मिळतं. ही रचना प्रचंड लोकप्रिय झाली. आजही पाश्च्यात्य अभिजात संगीतातल्या सर्वोत्कृष्ट संगीतरचनांमध्ये Traumerei ची गणना होते.

या संग्रहात एकूण 13 रचना येतात. यातली शेवटी रचना खास आहे. कारण या रचनेचं नाव आहे ‘The Poet Speaks.’ स्वतःच्या रचना काव्यमय संगीतात बालपणीच्या आठवणी सांगणारा कवी म्हणजे स्वतः रॉबर्ट शूमनच आहे! या साऱया रचना वाजवायला प्रचंड अवघड आहेत असं नाही. पण या रचना सादर करताना योग्य ते भाव आणताना पियानोवादकांची कसोटी लागते. इतक्या वेळा रेमंडच्या जाहिरातीतलं संगीत ऐकल्यानंतर आपल्याला एकदा तरी youtube वर जाऊन ‘Traumerei’चं मूळ संगीत ऐकायलाच हवं!