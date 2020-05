>> प्रतीक राजूरकर

सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनात्मक पीठाने सहकारी बँका या बँकिंग रेग्युलेशन कायद्यांतर्गत कार्यान्वित आहेत व बँकांच्या कायदेशीर व्याख्येत येतात असे स्पष्ट केले आहे. सहकारी बँकांना कर्ज वसुलीसाठी SARFAESI कायद्यानुसार कायदेशीर प्रक्रिया करता येईल असा निकाल देऊन सहकारी बँकांना दिलासा दिला आहे.

अ नेक वर्षे सहकारी बँकांना कायदा लागू होतो अथवा नाही या संभ्रमावस्थेला सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनात्मक पीठाने निर्णयात्मक स्वरूप दिले. 5 मे रोजी न्या. अरुण मिश्रा, न्या. इंदिरा बॅनर्जी, न्या. विनीत सारन, न्या. शाह आणि न्या. अनिरुद्ध बोस यांच्या घटनात्मक पीठाने सहकारी बँकांनाSARFAESIकायद्यानुसार कर्जवसुली करता येईल असा निकाल दिला. विविध उच्च न्यायालयांच्या निकालात सहकारी बँकांच्या कर्ज वसुलीच्या कायदेशीर अधिकाराबाबत असमानता होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनात्मक पीठाने एकमताने त्याबाबत निष्कर्ष दिल्याने सहकारी बँकांचा SARFAESIकायद्यानुसार कर्ज वसुलीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आपल्या 159 पानी निकालपत्रात घटनात्मक पीठाने याबाबत सविस्तर विश्लेषण केले आहे. बँकांची कर्जवसुली अधिकाधिक गतिमान व्हावी या उद्देशाने Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (SARFAESI) अस्तित्वात आला. कर्जबुडव्यांकडून कमीत कमी कालावधीत कर्जवसुली व्हावी हा या कायद्याचा मुख्य हेतू होता व आहे. शासकीय व खासगी बँकांना या कायद्यांतर्गत शेतीविषयक कर्जे वगळता इतर कर्जवसुलीचे अधिकार बहाल करण्यात आले. (SARFAESI कायद्यातील कलम 31 अन्वये) परंतु सहकारी बँकांची कर्जवसुली मात्र त्या त्या राज्यातील सहकारी कायद्यांतर्गत केली जायची.

22 जानेवारी 1993 रोजी हिंदुस्थानच्या रिझर्व्ह बँकेने नवीन खासगी बँकांची योजना व मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली. युटीआय बँक ही पहिली खासगी बँक म्हणून एप्रिल 1994 मध्ये देशात सुरू झाली. पुढे अनेक खासगी बँका अस्तित्वात आल्या. खासगी क्षेत्रातल्या बँकांनी नव्या तंत्रज्ञानाचा व बँकिंग व्यवसायाचे नवे तंत्र विकसित केले. साहाजिकच कर्जाची उलाढाल अधिक वेगाने वाढू लागली. राष्ट्रीयीकृत व सहकारी बँकांना तंत्रज्ञान व व्यवसायाचे तंत्र या दोन्ही समवेत खासगी बँकांशी स्पर्धा करावी लागली. या स्पर्धेमुळे कर्ज मिळणे अधिकाधिक सुलभ होऊ लागले. कर्ज वाटप मोठय़ा प्रमाणात सुरू झाल्याने एनपीएचे आव्हान बँकिंग क्षेत्रापुढे निर्माण झाले. कर्ज वाटपात असणारी सुलभता कर्जवसुलीत यावी यासाठी तत्कालीन केंद्र सरकारने SARFAESIकायदा अस्तित्वात आणला. जेणेकरून कर्ज वसुलीचा न्यायालयांवरील ताण कमी होऊन कर्ज वसुली जलद गतीने होईल. त्यानुसार नवीन कर्ज वसुली प्राधिकरणे अस्तित्वात आली.

SARFAESI कायद्याच्या कलम 14 अन्वये जिल्हाधिकाऱयांना कर्जाच्या बदल्यात तारण असलेली मालमत्ता ताब्यात घेण्याचे अधिकार प्रदान केले आहेत. कर्जाची कागदपत्रे, मालमत्तेचा तपशील पडताळून जिल्हाधिकारी बँकांना कर्जाच्या मोबदल्यात तारण मालमत्ता ताब्यात मिळवून देतात. ताब्यातील मालमत्ता विहित मुदतीत कायदेशीर औपचारिकता पार पाडून बँका लिलाव करून कर्जाची थकीत रक्कम वसूल करतात. कलम 14 अंतर्गत जिल्हाधिकाऱयांच्या आदेशाला कर्जदार विहित मुदतीत कलम 17 अन्वये कर्ज वसुली प्राधिकरणात आव्हान देऊ शकतात. कर्जदाराचे मुद्दे कायद्याच्या चौकटीत असल्यास प्राधिकरणास कर्जदाराचा अर्ज मंजूर करता येतो. अन्यथा बँकेला जप्त मालमत्तेचा लिलाव करण्याची कायदेशीर मुभा प्राप्त होते. प्राधिकरणाच्या आदेशाला कलम 18 अन्वये अपील प्राधिकरणात आव्हान देता येऊ शकते. महाराष्ट्रात अपील प्राधिकरण मुंबईत केवळ एकच आहे. अपील प्राधिकरणात कर्जदाराने आव्हान दिल्यास किमान कर्जाच्या 25 टक्के रकमेचा भरणा करणे अनिवार्य आहे. शिवाय SARFAESI कायदा इतर कायद्यांवर वरचढ असल्याचे कायद्यातील कलम 34 मध्ये स्पष्ट केले आहे. इतर कुठल्याही कायद्यांतर्गत SARFAESI कायद्याच्या प्रक्रियेवर स्थगनादेश देता येत नसल्याने हा कायदा कर्ज वसुलीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरतो.

या कायदेशीर प्रक्रियेत सहकारी बँकांना अधिकार आहेत अथवा नाहीत हा कायदेशीर प्रश्न गेली अनेक वर्ष प्रलंबित होता. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका आदेशानुसार महाराष्ट्रात सहकारी बँकांना SARFAESI कायद्याने कर्जवसुली करता येत होती. मात्र विविध राज्यांतील उच्च न्यायालयांच्या निकालात याविषयी मतमतांतरे असल्याने सहकारी बँकांच्याSARFAESI कायद्यांतर्गत केलेल्या प्रक्रियेवर कायदेशीर अनिश्चिततेचे सावट निर्माण झाले होते. Rाम्दनब् ध् अंts आ ऊद ँaहक्s Aह् इग्हहम्ग्aत् घ्हूग्tल्tग्दह या कर्ज वसुली संबंधित दुसऱया परंतु कर्जवसुली प्राधिकरणास अधिकार असलेल्या कायद्यांतर्गत सहकारी बँकांना कर्जवसुली करता येणार नाही या आशयाचा एक निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने SARFAESI कायद्याबाबत अनिश्चितता अधिकच वाढली होती. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत घटनात्मक पीठाकडे हा विषय वर्ग केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनात्मक पीठाने सहकारी बँका या बँकिंग रेग्युलेशन कायद्यांतर्गत कार्यान्वित आहेत व बँकांच्या कायदेशीर व्याख्येत येतात असे स्पष्ट केले आहे. सहकारी बँकांना कर्ज वसुलीसाठी SARFAESIकायद्यानुसार कायदेशीर प्रक्रिया करता येईल असा निकाल देऊन सहकारी बँकांना दिलासा दिला आहे.

z SARFAESI कायद्यात कर्जवसुली जलद व्हावी हा मुख्य हेतू लक्षात घेता विद्यमान परिस्थितीत मोठा विरोधाभास आढळतो. आजही SARFAESIकायद्यानुसार कर्ज वसुलीच्या तुलनेत प्राधिकरणांची संख्या कमीच आहे. महाराष्ट्राचा विचार केल्यास मुंबई, पुणे, नागपूर, नवी मुंबई, संभाजीनगर वगळता इतर शहरात कर्जवसुली प्राधिकरण अस्तित्वात नाहीत. त्यासाठी जवळील प्राधिकरणात बँकांना अथवा रक्कम थकीत असलेल्यांना धाव घ्यावी लागते. महाराष्ट्रात आजच्या परिस्थितीत कर्ज वसुली प्राधिकरणात न्यायिक अधिकाऱयांच्या जागा निवृत्तीमुळे रिक्त आहेत. केवळ वाशी येथील कर्जवसुली प्राधिकरणावर संपूर्ण महाराष्ट्राच्या कर्ज वसुलीचा भार आहे. केंद्र सरकारने कर्ज वसुलीच्या मार्गातील हे गतिरोधक काढून मार्ग अधिक सुकर करण्याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. पुरेशी प्राधिकरणे उपलब्ध केल्यास SARFAESIकायद्याचा खऱया अर्थाने कर्जवसुलीत सहकार्य करणारा ठरेल.