लेख – कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचे राजकारण; पंतप्रधानांनाच दोषी का ठरवता?

>>केशव उपाध्ये

कोरोनाची दुसरी लाट चिंताजनक आहे. या संकटाचेही राजकारण सुरू आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे विरोधकांच्या टीकेचे लक्ष्य बनले आहेत. पंतप्रधान मोदी यांच्यावरील आरोपांना दिलेले हे उत्तर…

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेची तीव्रता हळूहळू कमी होत आहे. आणखी पंधरा-वीस दिवसांत परिस्थिती आणखी आटोक्यात येईल, अशी चिन्हे आहेत. पण यानिमित्ताने येनकेन प्रकारेण मोदी सरकारवर टीका करीत राहणे हेच काहीजणांचे सध्या प्रमुख कार्य झाले आहे. दुसऱ्या लाटेच्या निमित्ताने मोदी सरकारला घेरण्याची नेपथ्यरचना देशातील आणि देशाबाहेरील मोदीविरोधकांनी केली. त्याआधी दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी आंदोलनाच्या माध्यमातून मोठा हिंसाचार घडवून त्याद्वारे मोदी सरकारला कोंडीत पकडण्याचे मनसुबे असफल झाल्यानंतर या मंडळींनी कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचे निमित्त शोधले आणि विदेशातील बडय़ा वृत्तपत्रांतून, साप्ताहिकांतून आपले दिवे पाजळत मोदी सरकारला दोषी ठरविण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न सुरू केले, पण सत्य काय आहे?

कोरोना हा नक्कीच चिंतेचा विषय आहे व सगळय़ांनीच तो गांभीर्याने घेतला पाहिजे. राजकारण सुरूच राहील, पण कोरोना महामारीसारखे विषय राजकारणापलीकडे जाऊन हाताळण्याची गरज असताना विरोधकांनी ‘टुलकिट’चे घाणेरडे राजकारण सुरू केले हे दुर्दैवच आहे. काँग्रेस पक्षाने अचानक ‘टुलकिट’चा विषय उघड करून टीकेचा रोख पंतप्रधान मोदींवर वळवला. पंतप्रधान मोदींच्या प्रतिमेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. कोरोनाचा नवा स्ट्रेन हा मोदींच्या नावानेच उच्चारला जावा अशी भूमिका स्वीकारणे हे देशाच्या प्रतिमेला तडे देणारे आहे. काँग्रेससारख्या विरोधी पक्षाने याचे भान ठेवले असते तर बरे झाले असते. कोरोनाविरुद्धच्या लढय़ात केंद्र सरकार हातावर हात ठेवून बसले होते. बेफिकीर पद्धतीने वागले. पंतप्रधान मोदी यांनी दुर्लक्ष केल्यामुळेच जगातील सर्वाधिक मृत्यू हिंदुस्थानात झाल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. लसीचेही राजकारण झाले व अद्याप सुरूच आहे. लसीचा पुरवठा देशवासीयांना न करता लसीची निर्यात केली, हे आरोप बिनबुडाचेच आहेत. आरोग्य ही तशी राज्याचीच जबाबदारी असते, पण कोरोना हे जागतिक संकट व महामारी असल्याने केंद्राने पुढाकार घेतला. एक राष्ट्र म्हणूनच या संकटाशी लढण्याची गरज असताना केंद्रावर खापर फोडणे हे संकुचित राजकारणच म्हणायला हवे.

वस्तुतः केंद्र सरकार हे गाफील कधीच नव्हते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी नियमित संपर्क साधून स्थितीचा सातत्याने आढावा घेत असतात. 17 मार्च, 2021 रोजी अशाच एका बैठकीत पंतप्रधानांनी देशातील 70 जिह्यांमध्ये रुग्णांची मोठय़ा प्रमाणात वाढ होत असल्याकडे संबंधित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले होते. राज्यांच्या आरोग्य व्यवस्थेसमोरील व्यावहारिक अडचणी सोडविण्यासाठी केंद्र सरकारने एप्रिलमध्येच 50 पथके विविध राज्यांमध्ये पाठविली होती. मात्र या बैठकीला ममता बॅनर्जी आणि भूपेश बघेल हे दोन मुख्यमंत्री निवडणुकीचे कारण सांगून गैरहजर राहिले होते.

जानेवारी महिन्याच्या पूर्वार्धात संपूर्ण देशातील कोविड परिस्थितीमध्ये लक्षणीय सुधारणा झाली होती आणि दैनंदिन रुग्णसंख्येत सातत्याने घट होत होती. मात्र केरळमध्ये संसर्गवाढीस झपाटय़ाने सुरुवात झाली होती. हे वेळीच लक्षात घेऊन 6 जानेवारी 2021 रोजी केंद्रीय आरोग्य सचिवांनी केरळ राज्य सरकारला पत्र लिहिले आणि तातडीने पावले उचलण्याची विनंती केली. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी केरळला कोविड व्यवस्थापनात मदत करण्यासाठी उच्चस्तरीय केंद्रीय पथकही धाडण्यात आले. कोविड संसर्ग रोखण्यासाठी केंद्र सरकार अत्यंत चोख नियोजन आणि अंमलबजावणी करत आले आहे, हेच यावरून दिसून येते

मागील वर्षी आलेल्या कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशव्यापी टाळेबंदी जाहीर केली. या टाळेबंदीची काँग्रेससह काही विरोधकांनी तसेच काही विचारवंत, पत्रकारांनीही खिल्ली उडविली होती. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत राज्यांनी लॉक डाऊनचा निर्णय परिस्थिती बघून घ्यावा, असे केंद्र सरकारने वारंवार स्पष्ट केले होते. आता राहुल गांधीच टाळेबंदी जाहीर करण्याची मागणी करीत आहेत. 5 राज्यांतील विधानसभा निवडणुका आणि प्रचारामुळे कोरोना प्रसार झाला, अशी टीका करणारे विचारवंत आणि पत्रकार निवडणुका नसलेल्या महाराष्ट्र तसेच पंजाबात सर्वाधिक रुग्णसंख्या का, असा प्रश्न विचारण्याचे धारिष्टय़ करताना दिसले नाहीत. निवडणुका हेच कोरोनावाढीचे एकमेव कारण नाही. इंग्लंड, इटली, चीनमध्ये निवडणुका नसताना कोरोना वाढत गेला. कर्नाटकातही निवडणुका नव्हत्या, पण कोरोना वेगाने वाढला. एकदा राजकारणच करायचे हे सूत्र ठरले की, मग कोणताही विचार न करता आरोप सुरू होतात. जगात सर्वाधिक रुग्णसंख्या हिंदुस्थानात आहे आणि हे मोदींचे अपयश आहे, असे उच्चरवाने बोलणारे युरोप आणि उत्तर अमेरिकेची मिळून जेवढी लोकसंख्या आहे त्याहून अधिक लोकसंख्या एकटय़ा हिंदुस्थानची आहे हे विसरतात. त्यामुळे रुग्णांचा आकडा हा अधिक दिसत असला तरी राष्ट्रीय मृत्यूदर मात्र जगभरात सर्वात कमी म्हणजे 1.09 टक्के इतका हिंदुस्थानातच आहे. ( 16 मे आकडेवारी)

इस्रालय, ब्रिटन या दोन देशांत पहा- 100 टक्के, 75 टक्के लसीकरण झाले. हिंदुस्थानात मात्र कमी का, अशा आशयाचा अजून एक आरोप करणारे या देशांची लोकसंख्या विसरतात. इस्रायलची लोकसंख्या 92 लाख व ब्रिटनची लोकसंख्या 7 कोटीच्या आसपास आहे. या पार्श्वभूमीवर आपले लसीकरण झाले आहे ते तब्बल 18 कोटींपेक्षा जास्त. जगात सर्वाधिक लसीकरण हिंदुस्थानात झाले आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.

कोरोनावरील लसी विदेशात जास्त संख्येने का पाठविल्या, हा एक बिनबुडाचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येतो. लसीकरणाबाबत गैरसमज निर्माण करणारी मोहीम उघडण्यात आली. वस्तुस्थिती आणि आकडेवारी तपासण्याची तसदीसुद्धा ही मंडळी घेत नाहीत. 17 मेपर्यंत देशभरात 18 कोटींपेक्षा जास्त लसीच्या मात्रा केंद्राकडून मोफत देण्यात आल्या आहेत. निर्यात केलेल्या लसी या त्याच्या एक तृतीयांश इतक्या आहेत. म्हणजे प्राधान्य हे आपल्या नागरिकांनाच देण्यात आले आहे. वास्तविक, आपण केलेली लस निर्यात हा GAVI – The Global Alliance for Vaccines and Immunizations यांच्या प्रयत्नातून गरीब देशांना लस पुरविण्याच्या प्रयत्नाचा एक भाग आहे, तसेच कच्चा माल पुरविणारे देश तसेच लस उत्पादकांच्या करारातील अटींनुसार लस निर्यात करण्यात आली.

प्रगत देशांपेक्षा आपला लसीकरणाचा वेग अधिक आहे. हिंदुस्थानच्या लसीकरण मोहिमेची प्रगत देशांनीही वाखाणणी केली आहे, हे विसरता कामा नये. मोदी सरकारच्या कोरोना हाताळणीबाबत टीका करणाऱ्या ‘लॅन्सेट’मधील लेखकांना अमेरिकेत मृत्यूंची संख्या हिंदुस्थानच्या दीडपट आहे याचा सोयीस्कररीत्या विसर पडतो. अशा आपत्तीच्या प्रसंगात एकजुटीने केंद्र सरकारला यथाशक्ती मदत करण्याऐवजी आरोपांच्या धुळवडीचे राजकारण खेळण्याची बुद्धी विरोधकांना व्हावी, हे आपले दुर्दैव म्हणावे लागेल.

(लेखक महाराष्ट्र भाजपचे मुख्य प्रवत्ते आहेत. लेखात व्यक्त केलेले विचार त्यांचे आहेत.)

