लेख – श्रीरामजन्मभूमीः निर्णायक संशोधन

>> हविशेष बेडेकर

अयोध्येतील श्रीरामजन्मभूमीचा वाद अखेर न्यायालयीन निकालानंतर मिटला. भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षणाच्या उत्खनन अहवालाला नाकारणारी व त्याच्या वैधतेला देण्यात आलेली आव्हाने अलाहाबाद उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारली नाहीत आणि भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षणाच्या वैज्ञानिक निष्कर्षांना कायम ठेवण्यात आले. प्रदीर्घ काळ चाललेल्या अयोध्येतील रामजन्मभूमी–बाबरी मशीद वादविवादावर निकाल देताना न्याययंत्रणेने पुरातत्त्वीय पुरावा पूर्णपणे वैध व निर्णायक असल्याचा निर्वाळा दिला.

अयोध्येचे सर्वेक्षण सर्वप्रथम 1862-63 या काळात ऍलेक्झांडर कुननिंगहॅम यांनी केले. त्यानंतर प्रा. ए. के. नारायण (1969-70), प्रा. लाल (1975-76) आणि अलीकडच्या काळात शेवटचे सर्वेक्षण 2003 मध्ये भारतीय पुरातत्त्व खात्याकडून करण्यात आले. अयोध्या ख्रिस्तपूर्व सतराव्या शतकाच्या सुरुवातीची असेल तसेच ख्रिस्तपूर्व पहिल्या शतकाच्या सुरुवातीपासून अयोध्या परिसरात व्यापार आणि अन्य व्यवहार होत असावेत असा निष्कर्ष प्रा. लाल यांनी मांडला. गुप्त कालावधी अयोध्येसाठी सापेक्ष नसावा असे त्यांचे मत होते. सुरुवातीच्या ऐतिहासिक टप्प्यानंतर तेथील मानवी वस्तीत खंड पडला असावा. त्यादरम्यान या परिसराची मोठय़ा प्रमाणावर मोडतोड झाली असावी आणि त्यानंतर पुन्हा इ. स. पूर्व अकराव्या शतकाच्या प्रारंभापासून येथे पुन्हा वसाहत झाली असावी (संदर्भ ः Indian Archaeology 1976-77 – A Review). बौद्ध धर्माचा प्रचार आणि प्रसार हा कुननिंगहॅम यांचा मूळ हेतू होता. तरीही रामजन्मभूमीचे अस्तित्व त्यांनी स्वीकारले होते. प्रा. लाल यांनी आपल्या पुढच्या शोधकार्यामध्ये कुननिंगहॅम यांच्या सर्वेक्षणाचा आधार घेतलेला आढळतो. अयोध्येत सापडलेल्या ताम्रपटांच्या अभ्यासातून असा निष्कर्ष काढण्यात आला की, अकराव्या शतकाच्या सुरुवातीला या भूमीवर राजपूत शासक असावेत (संदर्भः Report of the archaeological survey of India, Volume II, 1981). या ताम्रपटांचे सर्व संदर्भ सध्या दि एशियाटिक सोसायटी ऑफ बंगालकडे उपलब्ध आहेत.

‘पुरातत्त्व’चे अहवाल मात्र या कालावधीत तेथे मनुष्याच्या वसाहतीचे पुरावे देण्यात असमर्थ ठरतात, असे प्रा. लाल यांनी नमूद केले. स्थानिक इतिहासाशी या निष्कर्षाचेही धागेदोरे जुळण्यात अहवाल अपुरे ठरतात. याला अपवाद म्हणजे कालावधी चार किंवा मध्ययुगीन राजपूत काळातील सामाजिक स्तराची मांडणी. स्थानिक इतिहासातील हस्तक्षेप हा चाणाक्षपणे किंवा जाणीवपूर्वक असा दोन्ही अंगाने आहे. कारण हिंदुस्थानच्या इतिहासातील राजपूत काळ हा ब्राह्मणवादी पुनरुत्थानाचा पर्याय बनला आहे.

उत्खननातून निष्कर्ष

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाच्या निर्देशानुसार, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षणाने डिसेंबर 2002 व जानेवारी 2003 दरम्यान ग्राऊंंड पेनिट्रेटिंग रडार (जीपीआर) सर्वेक्षण केले. या पद्धतीमुळे प्रत्यक्ष उत्खनन न करता जमिनीखाली असलेल्या अवशेषांचा अंदाज बांधता येतो. या सर्वेक्षणाचा अहवाल उच्च न्यायालयाला 17 फेब्रुवारी 2003 रोजी सादर करण्यात आला. त्यानंतर 5 मार्च 2003 रोजी उच्च न्यायालयाने जीपीआर सर्वेक्षणातील निष्कर्षांची पुष्टी करण्यासाठी 2.77 एकर वादग्रस्त जागेवर नियमित प्रकारचे पुरातत्त्वीय उत्खनन करण्याचा आदेश भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षणाला दिला. हा आदेश या वादग्रस्त जागेवर मंदिर अथवा अस्तित्वात असलेली कोणती वास्तू पाडली गेली होती काय आणि तेथे मशीद बांधली गेली का, या विषयावर निर्णय घेण्यासाठी होता. त्यावेळी केलेल्या उत्खननात उत्तरेकडील काळी चमकदार मातीची भांडी मिळणाऱ्या (एनबीपीडब्ल्यू) कालावधीपासून आधुनिक काळापर्यंत असा नऊ कालखंडांचा सांस्कृतिक अनुक्रम उघडकीस आला. अवशेषांच्या अभ्यासातून असे दिसून आले की, ही जागा कुषाण काळानंतरच्या काळात सार्वजनिक वापराची जागा होती. येथे खूप मोठय़ा आकाराच्या वास्तू होत्या आणि तेथील अवशेष राहत्या घरांमध्ये आढळतात तसे नव्हते. कुषाण काळानंतरच्या अवशेषांमध्ये मातीच्या छोटय़ा दिव्यांचे प्रमाण जास्त होते. दोन खंडांमध्ये, 308 पृष्ठे असलेला व 235 छायाचित्रांचा समावेश असलेला अंतिम अहवाल 22 ऑगस्ट 2003 रोजी उच्च न्यायालयाला सादर केला. वादग्रस्त बाबरी मशिदीच्या खाली मकरप्रणाल, आमलक, पत्रवल्लरी, कपोतपाली, स्तंभ, द्वारशाखा, विविध शिल्पे आणि सुशोभित विटा असे नागर शैलीच्या मंदिराचे अस्तित्व दाखवणारे अनेक अवशेष उत्खननात मिळाले. या सर्व पुरातत्त्वीय पुराव्यांवरून असा निष्कर्ष निघाला की, अगोदर नसले तरी किमान दहाव्या शतकापासून वादग्रस्त बाबरी मशिदीच्या जागी मंदिर अस्तित्वात होते. भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षणाच्या उत्खनन अहवालाला नाकारणारी व त्याच्या वैधतेला देण्यात आलेली आव्हाने अलाहाबाद उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारली नाहीत आणि भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षणाच्या वैज्ञानिक निष्कर्षांना कायम ठेवण्यात आले. प्रदीर्घ काळ चाललेल्या अयोध्येतील रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद वादविवादावर निकाल देताना न्याययंत्रणेने पुरातत्त्वीय पुरावा पूर्णपणे वैध व निर्णायक असल्याचा निर्वाळा दिला.

आशियातील पुराणत्व

’हिकायात’ या मलेशियातील रामायणात असे मानण्यात येते की, तामीळ व्यापाऱ्यांकडून रामकथा मलेशियात पोहोचली. इ. स. अकराव्या शतकात म्यानमारमधील रामकथेला ‘यमा झटदाव’ असे संबोधले असून काही वेळा ते जातकाचा भागही मानले जाते. येथे रामाचा उल्लेख ‘यमा’, तर सीतेचा उल्लेख ‘थिडा’ असा आहे. या कथेवर थाई, जावनीज आणि मलयाचा प्रभाव आहे. पारंपरिक बर्मी नृत्यशैलीतून ही कथा मांडलेली आहे. ‘दी फ्रा लक फ्रा राम’ ही लाओसमधील आवृत्ती आहे. हा लाओसमधील महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे आणि त्यामुळे तेथील राष्ट्रीय महाकाव्य आहे. इथे मात्र कथेला वळण आहे. फ्रा राम हा गौतम बुद्धांचा अवतार मानला गेला आहे. तो नेतृत्व करणारा धर्माधिकारी आहे. त्याच वेळी लाओ रावण मरा या राक्षसाचा अवतार मानलेला आहे. लाओसमधील पवित्र मेकाँग नदीकाठी हे रामायण घडते. फिलिपिन्समध्ये रामायण ‘डरांगेन’ या नावे प्रचलित आहे. या कथेतही दुष्ट शक्तींनी राजकन्या गँडिगनचे अपहरण केल्याचा कथाभाग आहे. त्याच भागात मग एकापाठोपाठ एक नैसर्गिक आपत्तींचा उल्लेख आहे. राजपुत्र बिटंगुन राजकन्येचे या साऱ्यातून संरक्षण करतो. हा कथाभाग अनेक सिंगकिल नृत्य प्रकारांतूनही मांडलेला आहे.