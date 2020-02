अरविंद केजरीवाल 16 फेब्रुवारीला घेणार मुख्यमंत्रीपदाची शपथ

दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत 70 पैकी 62 जागांवर विजय मिळवत अरविंद केजरीवाल यांच्या आपने दणदणीत विजय मिळवला आहे. या विजयानंतर आता अरविंद केजरीवाल हे तिसऱ्यांदा दिल्लीच्या मुख्यमंत्रीपदावर विराजमान होणार आहेत. येत्या 16 फेब्रुवारीला केजरीवाल रामलीला मैदानावर मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतील. एएनआयने याबाबत वृत्त दिले आहे.

Aam Aadmi Party (AAP) chief Arvind Kejriwal to take oath as the Chief Minister of Delhi on 16th February, at Ramlila Maidan. pic.twitter.com/gABczDBoCw

— ANI (@ANI) February 12, 2020