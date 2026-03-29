भाजप आणि अकाली दलाच्या सरकारनेच पंजाबच्या घराघरांत नशा पोहोचवला – अरविंद केजरीवाल

आम आदमी पक्षाचे अध्यक्ष आणि दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी भाजप आणि शिरोमणी अकाली दलावर कडाडून हल्ला चढवला आहे. “पंजाबमध्ये अमली पदार्थांचे जाळे पसरवण्यास भाजप आणि अकाली दलाचे सरकारच जबाबदार असून, त्यांच्या काळातच पंजाबच्या घराघरांत नशा पोहोचवला गेला,” असा गंभीर आरोप केजरीवाल यांनी केला आहे. आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पंजाबमध्ये आयोजित एका जाहीर सभेत ते बोलत होते.

अरविंद केजरीवाल म्हणाले की, मागील अनेक दशकांपासून पंजाबमध्ये सत्तेत असलेल्या पक्षांनी तरुणांच्या भविष्याशी खेळ केला आहे. अमली पदार्थांच्या तस्करीला राजकीय संरक्षण देऊन या नेत्यांनी स्वतःची घरे भरली आणि पंजाबच्या तरुण पिढीला उद्ध्वस्त केले. ज्या हातांमध्ये पुस्तके आणि रोजगार असायला हवा होता, त्या हातांमध्ये या पक्षांनी नशा दिला,” अशा बोचऱ्या शब्दांत त्यांनी विरोधकांचा समाचार घेतला.

आपल्या भाषणात केजरीवाल यांनी पंजाबमधील विद्यमान भगवंत मान सरकारचे कौतुक केले. ते म्हणाले की, “आमचे सरकार सत्तेत आल्यापासून आम्ही अमली पदार्थ माफियांच्या मुसक्या आवळण्यास सुरुवात केली आहे. अनेक बड्या तस्करांना तुरुंगात धाडले असून नशामुक्तीसाठी मोठी मोहीम हाती घेतली आहे.”

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

नेपाळमध्ये विद्यार्थी राजकारणावर बंदी, ५ वी पर्यंतच्या परीक्षाही रद्द; बालेन सरकारचा मोठा निर्णय

West Bengal Election 2026 – काँग्रेसकडून २८४ उमेदवारांची यादी जाहीर, बहरामपूरमधून अधीर रंजन चौधरी रिंगणात

Tamil Nadu Assembly Election – पुन्हा आम्हीच सरकार स्थापन करू, DMK चा जाहीरनामा स्टॅलिन यांनी केला प्रसिद्ध

ओली यांच्यानंतर नेपाळचे माजी ऊर्जा मंत्री दीपक खडका यांना अटक, मनी लाँड्रिंग प्रकरणात कारवाई

युद्धखोर नेत्यांची प्रार्थना देव स्वीकारणार नाही; पोप लिओ यांची नाव न घेता ट्रम्प यांच्यावर टीका

इराणचा अमेरिकेला मोठा दणका; सौदीतील तळावर क्षेपणास्त्र हल्ला, अब्जावधींचे E-3 Sentry विमान उद्ध्वस्त

पंतप्रधानांनी ७ विमानतळांचे उद्घाटन केले, त्यापैकी ६ बंद पडले; अखिलेश यादव यांची भाजपवर टीका

नेपाळमध्ये पुन्हा भूकंपाचे धक्के; रिश्टर स्केलवर ४.५ तीव्रतेची नोंद, नागरिकांमध्ये घबराट

साक्षी बुरकुलेला वेटलिफ्टिंगमध्ये सुवर्ण