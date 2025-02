Arvind Kejriwal Rajya Sabha entry – नव्या इनिंगसाठी अरविंद केजरीवाल सज्ज, पंजाबमार्गे राज्यसभेत जाण्याची तयारी

दिल्ली विधानसभा निवडणुकीमध्ये आम आदमी पार्टीचा दारूण पराभव स्वीकारावा लागला. आम आदमी पार्टीचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनाही नवी दिल्ली मतदारसंघातून पराभवाचा धक्का बसला. तेव्हापासून केजरीवाल यांनी माध्यमांपासून अंतर राखले आहे. त्यांची पुढील रणनीती काय असे याबाबत तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. अशातच अरविंद केजरीवाल नव्या इनिंगसाठी सज्ज झाले असून ते पंजाबमार्गे राज्यसभेत जाण्याची तयारी करत असल्याची चर्चा सुरू झाली.

पंजाबमधील लुधियाना पश्चिम विधानसभा मतदारसंघात पोटनिवडणूक होत आहे. येथून आम आदमी पार्टीने राज्यसभा खासदार संजीव अरोरा यांना उमेदवारी दिली आहे. संजीव अरोरा यांच्या जागी राज्यसभेवर अरविंद केजरीवाल यांची वर्णी लावली जात असल्याची चर्चा सुरू झाली.

