“भाजप आमदाराच्या घरात 8 कोटींचं घबाड सापडलं, पण अटक मनीष सिसोदिया यांना केली”

आम आदमी पार्टीचे राष्ट्रीय संयोजक आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांनी मोदी सरकावर जोरदार निशाणा साधला. शनिवारी कर्नाटक येथे झालेल्या जाहीर सभेतून केजरीवाल यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारवर टीकास्त्र सोडले. आमदार मदल विरुपक्षप्पा यांच्या घरावर लोकायुक्तांनी टाकलेला छापा आणि मनीष सिसोदिया यांना झालेली अटक यावरून त्यांनी जोरदार फटकेबाजी केली.

कर्नाटकातील सत्ताधारी भाजप आमदारपुत्राला 40 लाखांची लाच घेताना लोकायुक्त पोलिसांनी रंगेहाथ पकडले आणि अटक केली. तसेच घरावर टाकलेल्या धाडीत तब्बल 8 कोटी रुपयांचे घबाड सापडले आहे. दावणगिरी जिल्ह्यातील चन्नागिरी मतदारसंघाचे भाजप आमदार के. मडल विरुपक्षप्पा यांचा मुलगा व्ही. प्रशांत मडल याला लोकायुक्त पोलिसांनी अटक केली. याचा उल्लेख करत केजरीवाल यांनी सरकारला धारेवर धरले. भाजप आमदाराच्या घरातून 8 कोटी रुपयांचे घबाड सापडले, पण मनीष सिसोदिया यांना अटक केली. हा अन्याय नाही का? असा सवालही केजरीवाल यांनी उपस्थित केला.

Karnataka | One of their (BJP) minister’s son was found in possession of Rs 8 cr but he isn’t arrested yet. They might award him, Padma Bhushan, next year: AAP national convener and Delhi CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/d38o9fSSDi

