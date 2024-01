अरविंद केजरीवाल यांना आज अटक होणार? आम आदमी पार्टीच्या नेत्यांनी व्यक्त केली भीती

आम आदमी पार्टीचे राष्ट्रीय संयोजक आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यावर अटकेची टांगती तलवार आहे. अबकारी धोरण प्रकरणी चौकशीसाठी ईडीने अरविंद केजरीवाल यांना तिसऱ्यांदा समन्स धाडत 3 जानेवारीला उपस्थित राहण्यास सांगितले होते. परंतु केजरीवाल चौकशीसाठी उपस्थित राहिले नाहीत. आता या प्रकरणी ईडी गुरुवारी सकाळी केजरीवाल यांच्या निवासस्थानी छापा टाकून त्यांना अटक करेन असा दावा आम आदमी पार्टीच्या नेत्यांनी केला आहे.

आप नेत्या आतिशी (Atishi), सौरभ भारद्वाज (Saurabh Bharadwaj) आणि जास्मिन शाह (Jasmine Shah यांनी ट्विट करत केजरीवाल यांच्या अटकेची भीती व्यक्त केली आहे. दरम्यान, केजरीवाल यांच्या निवासस्थानाबाहेर पोलीस सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे.

Delhi | Security heightened outside the residence of Delhi CM & AAP leader Arvind Kejriwal

AAP Minister Atishi, in a post on social media X last night, claimed that they had information about the possible arrest of Arvind Kejriwal after a raid by the Enforcement Directorate at… pic.twitter.com/IlpkzbjOmy

— ANI (@ANI) January 4, 2024